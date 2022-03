Novo teaser de ‘Morbius’ explica quem é o personagem

A Sony Pictures revelou um novo teaser de ‘Morbius’, um vilão/anti-herói do universo do Homem-Aranha que chega com o primeiro filme aos cinemas do Brasil em 31 de março. Com o longa, o estúdio deseja expandir o universo cinematográfico dos personagens do Homem-Aranha da Sony. Veja abaixo.

What did you do to yourself, doctor? #MORBIUS discovers a cur(s)e - exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/ctLFG4VwGv — Morbius (@MorbiusMovie) March 7, 2022

No teaser, somos apresentados ao Dr. Michael Morbius, interpretado pelo ator Jared Leto. Inicialmente vemos que ele era uma criança com uma doença degenerativa mortal e se torna um renomado cientista disposto a fazer qualquer coisa para encontrar uma cura. Infelizmente, isso significa expor-se a uma maldição que o transforma em um vampiro sedento por sangue.

Porém, essa “maldição” faz com que ele adquira força descomunal, velocidade, reflexos e até habilidades de teletransporte. Depois de desaparecer por dois meses, ele volta com poderes misteriosos e com vontade de caçar e consumir sangue. O personagem foi apresentado pela primeira vez como um antagonista na HQ ‘O Espetacular Homem-Aranha’, publicada em 1971.

Quando foi apresentado pela primeira vez nos quadrinhos, Morbius era um vilão e serviu como antagonista principalmente para o Homem-Aranha. Mas ao longo dos anos, seu papel mudou e ele se tornou mais um anti-herói nos quadrinhos.

Veja o trailer final divulgado antes da estreia no Brasil, que deve acontecer dia 31 de março.

O novo teaser também mostra o amigo de longa data de Dr. Morbius, Milo (Matt Smith), que sofre da mesma doença degenerativa. O teaser nos dá um vislumbre de como os dois homens construíram sua amizade através da dor que tiveram que suportar quando crianças. É por isso que Milo não fica muito satisfeito quando o amigo se recusa a compartilhar sua cura, uma decisão que pode levar os dois homens a se desentenderem. Será?