Fora do ‘BBB 22′, Jade revela futuro da relação com Paulo André

Após ser eliminada do “BBB 22″, Jade Picon participou do Rede BBB, com Rafa Kalimann. A influenciadora digital falou sobre os rumos de seu relacionamento com Paulo André e, segundo ela, o romance não deve ir para frente - pelo menos por enquanto.

A ex-sister afirmou que a distância deve ser um problema, mas garantiu que PA será um contatinho para o futuro. “Como um contatinho pode ser. Acho que a gente vai levar tranquilo. Ele é de outro Estado, mas sempre que a gente se encontrar, vai ser um momento bacana”, disse.

Perguntada se o beijo do atleta é bom, ela respondeu sem rodeios: “Claro, a gente teve uma troca muito bacana”.

Jade disse ainda que vive um momento de solteira que não quer abrir mão. Ela afirmou que viver de maneira leve é sua meta por enquanto.

Amigos consolam PA

Dentro da casa, PA recebeu o apoio dos amigos Douglas Silva e Pedro Scooby. “Ela vai estar lá te vendo e você vai continuar dormindo comigo”, disse o surfista.

Paulo André elogiou a ficante: “Mina maneira. Ela é f...”. Douglas concordou: “Menina nova e forte pra caramba”.

O atleta comentou o resultado do paredão: “Fiquei feliz pelo Arthur também. O moleque é bom. Agora é fritar até quinta. Tudo pode acontecer até lá”.

A eliminação de Jade

Jade analisa trajetória no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Jade eliminada com 84,93% dos votos. Esta foi uma berlinda marcada pela rivalidade com Arthur Aguiar, que recebeu apenas 1,77% dos votos. Jessilane também disputava a preferência do público e teve 13,3% dos votos.

A influenciadora digital foi parar no paredão após atender o big fone no sábado passado (5), durante o programa ao vivo. Segundo o recado, ela poderia escolher mais um participante para a eliminação e a opção foi indicar Arthur, seu principal rival no game.

Já Jessi foi indicada pelo líder Pedro Scooby e o confessionário colocou Gustavo, que escapou da eliminação depois da prova bate-volta.