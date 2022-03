Estes são os lugares em que ‘Naquele Fim de Semana’ foi filmado

Uma das novidades da última semana da Netflix, “Naquele Fim de Semana” rapidamente se tornou um dos filmes mais assistidos da plataforma.

O suspense prende os espectadores com a história de Beth e o desaparecimento de sua melhor amiga. Elas estão aproveitando um momento de lazer na Croácia quando a tragédia acontece.

Além da narrativa, o filme também tira o fôlego por suas paisagens. Filmado no verão de 2021, “Naquele Fim de Semana” impressiona com diversas locações do país do Leste Europeu.

Boa parte das cenas foram filmadas na cidade de Split, na costa sul do país. Por lá, também foram gravadas tomadas de “Game of Thrones”, servindo de cenário para a cidade fictícia de Meereen.

As duas amigas se hospedam em um hotel localizado em uma rua chamada Trumbićeva Obala, à beira-mar. O filme mostra pontos populares, como o Palácio de Diocleciano, a estátua de Gregório de Nin, o porto Matejuška e o clube Zenta.

Também foram realizadas filmagens na cidade de Dubrovnik e na capital, Zagreb.

O enredo

“Naquele Fim de Semana” é estrelado por ninguém menos que Leighton Meester, famosa por sua personagem Blair Waldorf na versão original de “Gossip Girl”.

A história segue Kate (Christina Wolfe) e Beth (Leighton Meester), duas melhores amigas que, independentemente dos contratempos pessoais, passam um fim de semana por ano juntas.

Dessa vez, a viagem é para a Croácia. Contudo, Kate desaparece e Beth acaba se envolvendo em uma teia de mentiras enquanto tenta descobrir o que aconteceu com a amiga.

O filme é baseado em um livro de mesmo nome, da autora britânica Sarah Alderson.

O longa é dirigido por Kim Farrant (“Terra Estranha”). Além de Leighton Meester e Christina Wolfe estão no elenco Ziad Bakri, Luke Norris, Amar Bukvić, Iva Mihalić, Adrian Pezdirc e Parth Thakerar.

Leia também: 5 filmes de sobrevivência para quem gostou de ‘Contra o Gelo’, drama da Netflix

Assista ao trailer de “Naquele Fim de Semana”: