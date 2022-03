Disney revela primeiro trailer da série ‘Obi-Wan Kenobi’

Nós estamos como? Eufóricos! A Disney lançou o trailer oficial da série ‘Obi-Wan’, uma das produções mais aguardadas pelos fãs do universo de Star Wars. A série entra para o catálogo da Disney Plus em 25 de maio. Veja o trailer!

A série, como sabemos, trará o ator Ewan McGregor de volta ao papel título. A nova trama se passa depois dos eventos do filme Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (2005). No final do filme o mestre jedi precisou se refugiar no planeta Tatooine, tanto para se esconder do Império quanto para proteger o bebê Luke Skywalker.

Como sabemos, o ator Hayden Christensen está voltando ao universo de ‘Star Wars’ para reprisar seu papel como Anakin Skywalker, que mais tarde se converterá no vilão Darth Vader. O ator esteve nos longas ‘Star Wars: O ataque dos clones’ (2002) e em ‘Star Wars: A vingança de Sith’ (2005).

Em maio do ano passado, o ator Ewan McGregor esteve no programa Jimmy Kimmel Live, da emissora estadunidense ABC, e confirmou que a série estava em fase de gravações, mesmo tendo precisado atrasar o calendário devido às restrições sanitárias relacionadas à Covid-19.

“Devo dizer que estou me divertindo muito. Existem um ótimo roteiro e pessoas maravilhosas com quem trabalhar, e isso é ótimo. Estou me divertindo”, disse o ator.

‘Obi-Wan Kenobi’ foi dirigida por Deborah Chow a partir de um roteiro escrito por Joby Harold. Chow, Harold e McGregor são os produtores executivos ao lado de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (‘The Queen’) e John Swartz (‘Rogue One: Uma História de Star Wars’). Jason McGatlin, vice-presidente executivo de produção da Lucasfilm, atuará como coprodutor.

Em 2017 o diretor Stephen Daldry estava supostamente escalado para dirigir um filme autônomo de Obi-Wan. Mas depois do baixo desempenho de bilheteria de ‘Solo: A Star Wars Story’, todos os filmes derivados da saga ficaram em espera.