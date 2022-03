‘Bridgerton’: Estes são os detalhes IMPERDÍVEIS do novo trailer da 2ª temporada

Saiu! Saiu! Saiu! Finalmente a Netflix divulgou o trailer oficial da 2ª temporada de ‘Bridgerton’. Antes, nas semanas anteriores, já tínhamos tido um vislumbre do que esperar da nova temporada e, no ano passado, em setembro mais precisamente, a Netflix liberou uma cena inédita.

Mas isso não foi o bastante para os fãs que, sedentos de mais atualizações sobre a trama, pressionaram a Netflix e o buzz ao redor da nova temporada para que ela liberasse o quanto antes um novo trailer. Essa é somente uma especulação da autora aqui :)

Mas, o que importa é que montamos um dossiê com todos os detalhes imperdíveis da segunda temporada, que estreia dia 25 na Netflix. Prepare seu chá e leia este artigo até o final!

Daphne Bridgerton será a conselheira do irmão

'Bridgerton'. Foto: Reprodução Netflix.

Como sabemos, a nova temporada se concentra em Anthony Bridgerton, o irmão mais velho dos Bridgertons e o que herda o título de visconde, que antes era de falecido pai. A nova temporada é sobre a busca de Anthony pela pretendente perfeita.

Depois de ter ajudado no casamento de Daphne, Anthony será aconselhado pela irmã mais nova que, agora mãe e casada, falará sobre o amor e da importância deste para a felicidade pessoal.

O visconde falecido voltará

'Bridgerton'. Foto: Reprodução Netflix.

Em maio do ano passado, a Netflix revelou o ator que foi escalado para interpretar o patriarca dos Bridgertons. O ator Rupert Evans foi escalado para o papel de Edmund Bridgerton. Ele será um personagem que voltará do mundo dos mortos, por assim dizer, porque representa uma grande referência para Anthony. No trailer, é possível ver Anthony vendo um retrato em tela do pai, o que nos fornece uma dica de que momentos de flashbacks serão presentes pela temporada.

Anthony tomará uma grande decisão

'Bridgerton'. Foto: Reprodução Netflix.

Visivelmente atraído por Kate Sharma, mas paquerando com a irmã, Edwina Sharma, Anthony Bridgerton tomará uma grande decisão: ele terá que escolher uma das duas para ser sua esposa. Isso porque, a química entre Kate e Anthony é indiscutível, mas Edwina é um doce, então o visconde ficará entre a cruz e a espada.

Personagem canino

'Bridgerton'. Foto: Reprodução Netflix.

Como já havíamos notado pelos pôsteres da nova temporada, Newton, o cãozinho de Kate Sharma terá papel fundamental na nova trama. Ele dificultará a vida de Anthony na paquera de Kate e Edwina e também será peça fundamental para que os acontecimentos se desenvolvam na trama.

Lady Whistledown será presa?

'Bridgerton'. Foto: Reprodução Netflix.

Nas cenas finais do trailer, a Rainha Charlotte tem a ideia de mandar prender Lady Whistledown que, como ficamos sabendo no final da primeira temporada, é Penelope Featherington. Será que ela conseguirá?