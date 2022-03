A verdade por trás da decisão da Rainha em não morar mais em Buckingham

A Rainha Elizabeth II vai deixar o Palácio de Buckingham definitivamente como sua residência oficial. O castelo de Windsor deve ser a morada da monarca da Inglaterra pelos próximos anos e, segundo o Daily Mail o desejo dela é não voltar ao centro de Londres, onde fica Buckingham, e ficar definitivamente no condado de Berkshire, onde se localiza o Castelo de Windsor.

O condado de Berkshire é um lugar cheio de história e memórias para a Rainha, de onde ela deve continuar trabalhando seguindo os compromissos de sua agenda oficial, como também será o local onde deve receber seus familiares.

A verdade é que, desde março de 2020, quando o Reino Unido intensificou as normas sanitárias em razão da pandemia da Covid-19, a Rainha e seu esposo, o príncipe Philip, que faleceu em abril de 2021, se mudaram para Windsor para iniciarem uma quarentena. Dois anos depois, com as normas sanitárias mais relaxadas no Reino Unido, a Rainha decidiu que não voltará ao Palácio de Buckingham, que é sede da monarquia britânica desde 1837.

Foi em Windsor que o príncipe Philip faleceu e também é onde seus restos mortais estão enterrados, na Abóbada Real da Capela de São Jorge. É nesta igreja onde também estão enterrados os pais da Rainha Elizabeth, a rainha-mãe e o rei George VI.

Além disso, Windsor fica próximo à residência de dois dos quatro filhos de Elizabeth, os príncipes Andrew e Edward.

Com a mudança, especialistas em realeza analisam que serão necessárias algumas adaptações na rotina da monarca. Isso porque os encontros oficiais nos quais ela recebia chefes de Estado devem ser deslocados para Windsor. Lembremos que Buckingham fica no centro de Londres, atrai milhares de pessoas todos os dias para visitá-lo e é um dos pontos turísticos mais conhecidos do Reino Unido.