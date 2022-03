5 filmes de sobrevivência para quem gostou de ‘Contra o Gelo’, drama da Netflix

Um dos filmes mais assistidos da Netflix nos últimos dias é “Contra o Gelo”, drama de sobrevivência estrelado por Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole.

A história segue Ejnar Mikkelsen, um escritor e explorador que faz uma viagem à Groenlândia. A expedição acontece com a ajuda de seu amigo Iver Iversen.

O Metro World News separou cinco filmes com a mesma temática de sobrevivência na neve, para quem gostou de “Contra o Gelo”.

O Regresso

Onde assistir: Netflix, Star Plus, Globoplay ou Amazon Prime Video

Estrelado por Leonardo Di Caprio, o filme conta a história do caçador Hugh Glass que luta para sobreviver, após ser atacado por um urso e ser abandonado por seu companheiro. Mesmo ferido, ele consegue sobreviver e vai em busca de vingança.

Everest

Onde assistir: Star Plus

A história de “Everest” é baseada na expedição real à montanha mais alta do mundo, realizada em 1996. Dois escaladores, de duas expedições diferentes, começam a subir em direção ao cume do monte, mas em determinado momento precisam lutar por suas vidas em uma nevasca mortal.

Pânico na Neve

Onde assistir: Globoplay ou Amazon Prime Video

O suspense segue três esquiadores, que ficam presos em teleférico nas montanhas, após serem esquecidos no local. Eles precisam enfrentar decisões difíceis, antes que morram congelados.

O Dia Depois de Amanhã

Onde assistir: Star Plus

Além de sobreviver, os protagonistas precisam lidar com o fim do mundo. O climatologista Jack Hall apresenta suas preocupações ambientais à ONU, mas é ignorado. Ele resolve ir atrás do próprio filho, Sam, em Nova York, e acaba enfrentando uma série de calamidades naturais catastróficas que havia previsto.

O Declínio

Onde assistir: Netflix

Aqui, a história acompanha um homem obcecado com o apocalipse. Ele faz treinamentos com esposa e filha caso precise fugir de uma hora para outra. Até que acontece um acidente fatal e deixa os participantes em pânico.

