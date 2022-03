Viviane Araújo celebra três meses de gravidez e exibe barriguinha

Viviane Araújo está curtindo cada momento de sua primeira gravidez. A famosa, de 46 anos, postou uma foto exibindo a barriguinha para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (08).

“Feliz dia das Mulheres. Somos guerreiras. Somos capazes. Somos inteligentes. Somos quem nós quisermos ser. E esse ano com um pacotinho de amor dentro de mim está sendo mais especial. Somos muito fortes. Devemos ser enaltecidas todos os dias. Viva as mulheres”, legendou a atriz.

Casada com Guilherme Militão, Vivi está em seu terceiro mês de gestação de seu primeiro bebê, algo que ela já sonhava há algum tempo. A gravidez foi descoberta no final do ano passado, mas a confirmação só veio no terceiro mês.

Para que tudo desse certo, Viviane Araújo começou a pesquisar alguns tratamentos de reprodução assistida. Ao todo, foram dois anos buscando informações sobre o tratamento até conhecer o médico responsável pela fertilização in vitro.

Agora, Vivi e Guilherme estão ansiosos para o nascimento do bebê. Um dos assuntos mais comentados, recentemente, é se será uma menina ou menino, assunto comentado no “Fantástico”, da Globo.

Para a repórter Renata Ceribelli, a atriz contou que, apesar de ainda não saber o sexo do bebê que espera, já tem os nomes definidos. “Se for menino, Joaquim. Meu avô, avô dele (Guilherme) [têm o mesmo nome]. Foi uma coincidência até! Se for menina, a gente está em dúvida: Maria Flor ou Maria Alice”, afirmou Viviane.

A expectativa, segundo a atriz, é que seja uma menina. “No começo a gente queria dois, mas aí depois decidimos: ‘Não, vamos fazer um só. Tem muitos palpites, muita gente falando. Ele [marido] já sonhou com uma menina. Eu sempre achei que fosse mãe de menino, mas agora já estou achando que aqui tem uma menininha.”.

Vivi Araujo aproveitou a entrevista para elogiar o marido e disse que ele será um ótimo pai. “Guilherme é realmente um homem perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um pai incrível. Ele está curtindo cada momento, me ajudando muito, cuidando muito. Ele é muito, muito presente, participativo, incentivador”.

