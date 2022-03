Tiago Leifert defende que Jade e Arthur continuem no ‘BBB 22′

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert usou os stories de seu perfil no Instagram para opinar sobre o sétimo paredão do “BBB 22″, que acontece na noite desta terça-feira (8). Para ele, os rivais Jade Picon e Arthur Aguiar deveriam continuar no reality show.

“Vocês não estão preparados para essa conversa”, começou Leifert. “Nem Jade nem Arthur deveriam sair, né? Se vocês querem dar uma bagunçada e uma confundida na cabeça deles lá, e gostam de fogo no parquinho, vocês deveriam deixá-los lá”, disse.

Leifer continuou: “Vocês não vão fazer isso. Eu sei que vocês vão tirar a Jade. Pensem bem, ainda dá tempo, não é o certo a fazer, que pena”, apontou o pai de Lua.

Tiago Leifert finalizou os vídeos em sua rede social deixando claro que sua posição não tem nada de pessoal em relação aos participante do reality show, mas que esta é apenas a sua opinião sobre o game.

Paredão é hoje

Jade e Arthur disputam a preferência do público ao lado de Jessilane. Os três foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

No programa ao vivo, o anjo Arthur imunizou Paulo André, mais conhecido como PA. O líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

A formação do paredão começou no sábado (5), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade atendeu o big fone e foi direto para a berlinda. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Jessi não participou, que que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Scooby.

Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que, na última, a bola na caixa “72h de proteção” valeria o dobro de pontos. No final, Gustavo deixou o paredão.