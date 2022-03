Saiba tudo sobre a personagem de Bruna Marquezine no filme da DC

‘Besouro Azul’ é o novo longa da DC Films e teve seu elenco revelado nesta terça-feira, 8, mostrando, ninguém mais, ninguém menos, do que a atriz Bruna Marquezine. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site especializado em entretenimento The Wrap.

EXCLUSIVE: Bruna Marquezine (@BruMarquezine) Belissa Escobedo and Harvey Guillén (@HARVEYGUILLEN) have joined the cast of #BlueBeetle, DC Films first superhero movie starring a Latino character https://t.co/Wa1h2VgvcO — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 8, 2022

Segundo as informações do site, Bruna Marquezine fará o papel feminino principal do filme, a personagem Penny, que será o par romântico do ator Xolo Maridueña, conhecido por seu papel na série ‘Cobra Kai’ da Netflix. Ele será dará vida a Jaime Reyes.

O filme é o primeiro da DC Films a estrelar um personagem latino no papel principal. Bruna e Xolo Maridueña se juntam aos atores Belissa Escobedo e Harvey Guillén. Ainda não há informações sobre quando o filme vai estrear e Bruna Marquezine ainda não falou publicamente sobre seu papel.

Essa não é a primeira vez que Marquezine é associada a filmes de super-heróis. Recentemente, a atriz revelou que fez o teste para o filme ‘The Flash’, que será lançado este ano, e que estava muito perto de conseguir o papel. Os primeiros testes foram realizados remotamente e Marquezine foi a única brasileira selecionada. “Fiquei no top 5 e depois no top 2″, disse ela em entrevista ao podcast ‘Mamilos’, na qual também revelou que várias atrizes “que ela admirava” participaram do casting.

Para ‘The Flash’, infelizmente, a atriz brasileira não conseguiu o papel porque não pôde participar da última rodada de audições devido a restrições de viagem devido à pandemia de covid-19.

O papel faz de Bruna Marquezine a segunda brasileira a participar do Universo Cinematográfico da DC. A primeira atriz foi Alice Braga, que participou do filme ‘O Esquadrão Suicida’, de 2021.

Primeiro super-herói latino

O Besouro Azul pode ser considerado um dos super-heróis da DC Comics mais. Na verdade, ele foi criado em 1940, por Charles Nicholas Wojtkoski, mas foi adquirido pela DC somente em 1983.

Nas HQs, três pessoas usaram esse alter ego, mas o novo filme terá como foco o jovem ator mexicano Jaime Reyes.