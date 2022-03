Rodrigo Hilbert critica falas de deputado Arthur do Val sobre ucranianas

O apresentador Rodrigo Hilbert utilizou suas redes sociais para deixar um posicionamento sobre o caso relacionado ao deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP).

O parlamentar paulista teve áudios vazas na internet após uma viagem à Ucrânia, em que diz que mulheres ucranianas são fáceis.

“São tantos horrores verbais, é tanta violência, que fica difícil detalhar todas elas. Como homem, como alguém que todos os dias aprende sobre as brutais violências que mulheres passam nesse mundo, acho que calar é compactuar com esse estado brutal de coisas”, escreveu Hilbert.

Para o apresentador, é preciso que a mudança de pensamento aconteça não apenas para a sociedade, mas dentro de grupos de amigos ou da família. “Não faz sentido ele justificar o injustificável dizendo que fez uma molecagem. ‘Sou homem, sou jovem’, ele seguiu explicando. Ser homem e ser jovem não é explicação para falar atrocidades. ‘Ah, mas foram jogadas no grupo de mensagem dos caras do futebol’, ele disse. Pois é justamente nesse ambiente que podemos fazer a diferença. É justamente nesse lugar cheio de toxicidade que a gente pode se agigantar e lutar a nossa parte nessa luta”, explica.

Como você se comporta quando está com amigos e escuta uma piada machista? Você ri? Você aplaude? Você repassa? Como você se comporta quando vê um conhecido ser violento com a namorada, amiga, mulher? Você se mete? Você chama o cara de lado e conversa? Ou você vira para o outro lado e finge que nada está acontecendo? E dentro de casa? Quando você fala com as mulheres da sua vida você aumenta o tom de voz? Você as interrompe com frequência? Você vira um cara totalmente diferente quando está entre seus brothers?

— Rodrigo Hilbert, sobre o caso relacionado ao deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP)