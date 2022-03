Preço do show de Ludmilla choca internautas

Após esgotar todos os lotes do show do último sábado (5), a cantora Ludmilla foi alvo de críticas de internautas por conta dos preços dos últimos ingressos para a apresentação de “Numanice”.

O show, realizado no Rio de Janeiro, chegou a custar R$ 1,2 mil no último lote, para homens. As mulheres podiam pagar R$ 800. O preço incluía open bar de bebidas como gin, vodka, whisky, cervejas, energéticos, sucos, tônicas e refrigerantes.

A apresentação contou com diversos nomes como Gloria Groove, Vitão, o grupo Di Propósito e Vitinho.

Indignados, alguns internautas criticaram os valores da apresentação da cantora.

“’Numanice’ só para ricos. Ludmilla, abaixa o preço do ‘Numanice’ aí, com todo respeito… R$ 1.200 não dá”, escreveu um usuário do Twitter.

“Realmente parece que os artistas querem ressarcir todo prejuízo da pandemia em um único ano, mas por que preço caro de ingresso só vira pauta na internet quando é show da Ludmilla?”, argumentou outro.

numanice só para ricos



ludmilla, abaixa o preço do numanice aí com todo respeito… 1.200 não dá né, gastar o salário mínimo do brasileiro é foda. — yohan (@yohanozin) March 5, 2022

Gente, não tem um A de justificativa que me convença que 1200 reais num evento seja algo aceitável. Adoro o trabalho da Ludmilla, mas isso é o preço de 2 dias pro Rock in Rio. — Bruno Braga ❤️‍🔥 (@bugabraga) March 5, 2022

xamã na próxima ao inves de pedir p governador abaixar o preço da passagem pede p Ludmilla abaixar o preço do numanice pelo amor de Deus parece até que ela nao quer que o pobre seja feliz — 𝕴𝖘𝖆 🐺 (@xyzisa) March 6, 2022

MEU SONHO MORREU POR MOTIVOS DE 1320,00 INGRESSO DO NUMANICE pic.twitter.com/Z3Z0RKBfIN — Felipinho bat gut (@prostitutopfvr) March 5, 2022

genteee sou super fã da ludmilla amo de paixão sei todas as músicas, mas vou reclamar do preço do ingresso sim euhem — Greta 🧜‍♀️🏁🌊🌪 (@greta_25) March 5, 2022

caceta 1.200 reais o ingresso da ludmilla? ta o preço do lollapalooza velho — nicholas (@garrixtpwk) March 7, 2022

vendo o povo reclamar do preço do ingresso pro show da Ludmilla mas também o trem tá no 1837282929° lote, querem o que?????? — haíst (@h3llbitch) March 6, 2022

a ludmilla fez um show essa semana custando 45 reais, cantou o numanice inteiro, e por horas, nenhum forum disse nada, agora o preço desse tá 1200 no 7 lote, e eles tão replicando isso pra atrair um certo hate pra ela... pic.twitter.com/s3rczAPR42 — wesly ☆ (@uepawesley) March 5, 2022

Realmente parece que os artistas querem ressarcir todo prejuízo da pandemia em um único ano, mas por que preço caro de ingresso só vira pauta na internet quando é show da Ludmilla? — Verônica (@soteropreta) March 5, 2022

‘Numanice’

Projeto mais recente de Ludmilla, o “Numanice” apresenta os vocais da cantora no pagode, longe do funk pelo qual ficou famosa.

A primeira parte foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano, e agora segue em turnê de divulgação.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático.

Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

O projeto “Numacine” também inclui “Lud Sessions”, quando Ludmilla convida outros artistas para participar de versões acústicas em pagode de suas músicas. Gloria Groove e Xamã foram os dois artistas que participaram, até o momento.

