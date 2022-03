Oi? Leo Picon pede permanência de Arthur Aguiar no ‘BBB 22′

Leo Picon, irmão de Jade Picon, comentou o jogo da discórdia no “BBB 22″ na noite da última segunda-feira (7) e surpreendeu ao elogiar a performance de Arthur Aguiar e torcer por sua permanência no reality show.

“Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei! #FicaArthur”, escreveu Leo em seu perfil no Twitter.

O influencer ainda brincou sobre boato que espalhou de que Jade teria pago R$ 1,5 milhão para que ele ficasse calado enquanto ela participasse do programa.

“Galera, a Jade não me pagou o pix de R$ 1,5 milhão. Eu dei a narrativa, o contexto. Todo mundo viu, os adms viram. Ninguém se manifestou e fez o pagamento. As consequências estão aí”, disse.

Jogo da discórdia

O jogo da discórdia pegou fogo na noite de ontem. Um dos embates mais esperados, claro era o embate de Jade e Arthur, inimigos declarados dentro do reality show.

Os dois trocaram farpas sobre questões antigas: o fato, por exemplo, de Arthur não ter abraçado Jade na prova do líder e a indicação da influencer no ator.

Jade deixou bem claro que quer o ex-Rebelde fora casa, dizendo: “Você tá mais perto da porta... se já quiser sair...”.

Arthur rebateu: “Eu deixo você ir. As damas primeiro”.

Jade e Arthur trocam farpas em jogo da discórdia TV Globo (Reprodução)

Vale lembrar que os dois estão no paredão dessa noite ao lado de Jessilane.

Ainda no jogo da discórdia, em resposta a Laís, Arthur frisou não ter medo da oponente e disse que suas ações estão baseadas em estratégia.

“Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter ela arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente tá num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido.”

Jade, por sua vez, admitiu que, diferentemente de Arthur, teria colocado o ator no castigo do monstro e ainda o questionou se teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao big fone. “Não é coragem, é questão de estratégia”, respondeu.

