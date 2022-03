No ofurô do ‘BBB 22’, Pedro Scooby compara pobreza e felicidade

Pedro Scooby cria polêmica no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Pedro Scooby é um dos participantes mais carismáticos do “BBB 22″. A cada semana, um meme sobre sua participação no reality show é feito, mas também ele é um dos participantes que mais costuma ter conversas polêmicas.

Nesta semana, o surfista estava no ofurô da casa, ao lado de Arthur Aguiar, e começou a falar sobre dinheiro e comparou pobreza e felicidade.

Em conversa com o ator, o famoso disse: “Uma vez me falaram sobre isso. Não sei não. Na verdade, o único problema de quem é pobre é não ter dinheiro. Mas tem muito rico por aí que tem depressão e precisa de não sei quantos remédios pra dormir. Dinheiro traz facilidade, não felicidade”.

Em seguida, o líder da semana do “BBB 22″ falou sobre o bem estar das pessoas: “As vezes o cara trabalha a semana toda e a felicidade dele é tomar uma cervejinha no fim de semana. Ele não é feliz? A felicidade está dentro de você, irmão. Muita gente que tá na favela e tá feliz enquanto tem muita gente rica sofrendo de depressão e tudo mais”.

Pedro Scooby detona brother

Pedro Scooby, líder da semana, acabou perdendo a paciência referente a higiene dentro do “BBB 22″. Sem citar nomes, o surfista disse que um brother teria enxugado o suor nas toalhas da piscina durante uma festa. “Passa no sovaco, depois eu passo na cara”.

Durante a conversa na banheira de hidromassagem, o famoso comentou ainda: “Vi uma pessoa aqui, no dia de festa, em que o suor escorreu, ela pegou uma toalha dessas da piscina e passou assim, limpando o suor. Deixou no mesmo lugar que estava. Surreal”.

O brother ainda diz que, se a situação não melhorar, preferirá separar a roupa de banho que irá utilizar no reality show: “Então eu acho que tem que fazer assim: quando chegar as toalhas da piscina, cada um pega uma. As próximas que vierem, vou fazer isso”.

