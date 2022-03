Jojo Todynho revela as razões para casar após cinco meses de namoro

A vida amorosa de Jojo Todynho sempre causou muito assunto entre os fãs e os haters, que já deduziram que a famosa estaria grávida de Lucas Souza e, por isso, a cerimônia teria sido feita às pressas.

No entanto, a funkeira quebrou essa informação ao contar o verdadeiro motivo para casar rapidamente com o amado. Em suas redes sociais, a cantora contou que entrou para a igreja evangélica e que está vivendo um processo de transformação.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Segundo ela, este teria sido o motivo para o casamento com Lucas Souza ter sido marcado cinco meses após o começo do relacionamento: “Ainda estou em libertação! Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou”, começou.

Jojo Todynho disse ainda que a questão sexual também acelerou o processo: “Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não”.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

É importante lembrar que o relacionamento de Jojo Todynho e Lucas Souza vem enfrentando críticas desde 2021, quando eles se conheceram durante uma viagem para Cancún, no México.

E, para mostrar que não há crise entre os dois, a famosa postou uma foto, nas redes sociais, onde aparece deitada na cama ao lado do marido. Os seguidores da funkeira celebraram a imagem, que, supostamente, teria sido feita após o retorno de Jojo de Dubai.

Lucas Souza e Jojo Todynho aparecem na cama (Reprodução/Instagram)

Com a chegada da amada, Lucas Souza viajou do Paraná, onde mora e trabalha, para passar um tempo com a esposa no Rio de Janeiro, já que, mesmo recém-casados, eles vivem em casas separadas. Ela vive no bairro Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele na cidade de Curitiba, no Paraná.

No mês passado, Lucas revelou que pretende morar na capital fluminense com Jojo Todynho. “Moro em Curitiba desde 2019. Pretendo ir embora”, diz. “Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março”.

