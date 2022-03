Jade provoca Arthur em jogo da discórdia no ‘BBB’; ator rebate: ‘Damas primeiro’

O jogo da discórdia pegou fogo na noite da última segunda-feira (7) no “BBB 22″, e um dos embates mais esperados era o de Jade Picon e Arthur Aguiar, inimigos declarados dentro do reality show.

Os dois trocaram farpas sobre questões antigas: o fato, por exemplo, de Arthur não ter abraçado Jade na prova do líder e a indicação da influencer no ator.

Jade deixou bem claro que quer o ex-Rebelde fora casa, dizendo: “Você tá mais perto da porta... se já quiser sair...”.

Arthur rebateu: “Eu deixo você ir. As damas primeiro”.

Vale lembrar que os dois estão no paredão dessa noite ao lado de Jessilane.

Confira o momento:

"Você tá mais perto da porta... se já quiser sair..."

"Eu deixo você ir... as damas primeiro..."#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/tIngvHo3km — Multishow (@multishow) March 8, 2022

‘Não tenho medo da Jade’

Ainda no jogo da discórdia, em resposta a Laís, Arthur frisou não ter medo da oponente e disse que suas ações estão baseadas em estratégia.

“Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter ela arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente tá num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido.”

Jade, por sua vez, admitiu que, diferentemente de Arthur, teria colocado o ator no castigo do monstro e ainda o questionou se teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao big fone. “Não é coragem, é questão de estratégia”, respondeu.

Apelou?

Em conversa com Lucas, Arthur falou sobre o que achou do discurso de Jade no último domingo (6), para se defender da eliminação. Segundo o ator, sua rival apelou ao dizer que doaria o dinheiro do prêmio a diversas instituições de caridade caso se consagre campeã e questionou a “força” da sister no game.

“Com base em que que as pessoas determinaram que ela é uma jogadora forte e determinada? Nunca foi pro paredão, nunca fez nenhuma jogada genial. Ah, me colocou no paredão, mas eu que sei do jeito que ela fala é como se a gente não tivesse nenhuma amizade, foi muito mais uma facada nas costas do que uma grande jogada”, disse Arthur.

