Gusttavo Lima volta ao Brasil após turnê na Europa e se reúne com família

Após uma série de shows pela Europa, o cantor Gusttavo Lima retornou ao Brasil na segunda-feira (7). Andressa Suita, sua esposa, postou alguns momentos da volta para casa em suas redes sociais.

A atriz e influenciadora digital acompanhava o artista pelos shows internacionais e voltaram a se encontrar com seus filhos, Samuel e Gabriel.

Os quatro apareceram nos stories de Andressa Suita, em sua conta oficial no Instagram, em momentos repletos de abraços e carinhos. “De volta pro nosso aconchego”, escreveu ela.

Andressa Suita e Gusttavo Lima (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Andressa Suita, Gusttavo Lima e filhos (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Reconciliação

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão separados (oficialmente) desde outubro de 2020. Mas não o divórcio parece não ter durado muito, já que eles foram vistos algumas vezes juntos, inclusive, em clima de romance.

Sem assumir o retorno perante o público, o casal curte momentos juntos. “É necessário deixar os filhos um pouquinho e viajar com o boy”, afirmou Andressa Suita nas redes sociais.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. Em um dos shows em Portugal, ele viu seus fãs ecoando um “fora Bolsonaro” - mesmo o cantor sendo simpatizante do presidente do Brasil.

O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

