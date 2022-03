Gustavo e Laís não formam mais um casal dentro do ‘BBB 22’

O jogo está afunilando e, a cada semana, os participantes do “BBB 22″ se relacionam de maneiras bem distintas dentro da casa. Prova disso, é que Gustavo e Laís não formam mais um casal.

Depois que foi parar na prova bate-volta, no último domingo (06), o ex-morador da casa de vidro chegou a conclusão de que a amiga de Jade Picon não luta pela permanência dele e, por isso, a aliança precisou ser encerrada.

Segundo ele, o voto dela seria capaz de tirá-lo do sétimo paredão, algo que só aconteceu quando Gustavo venceu a prova do fim de semana.

Gustavo e Laís foram o último casal formado no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Chateado, o curitibano desabafou: “Eu quero ser campeão, não quero ganhar R$ 1,5 milhão. […] Aí as pessoas confundem muito isso. Colocam sentimento acima do jogo, isso falei que não ia colocar. Mas com você é diferente. Com você, eu esperava colocar o sentimento acima do jogo e eu vi que isso vai me magoar, então eu prefiro voltar pro raciocínio que eu tinha antes, não colocar sentimento acima de jogo em momento nenhum”.

Após ouvir o brother, Laís perguntou se o romance estava acabado e ele confirmou. “Eu acho que no momento, a melhor coisa é a gente se afastar. Porque eu sei que eu vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Se eu esperar algo de você que você não pode me dar, por motivos que eu me entendo, mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de novo, eu vou ficar magoado”.

Fim dos casais?

Depois que escapou do paredão e pedir para Nathália não votar nele, Eliezer pensa em terminar o relacionamento com Natália, dentro do “BBB 22″. Mas, se ele seguir os conselhos de suas aliadas do quarto lollipop, tudo pode mudar em apenas uma festa.

Eliezer e Natália tem DR em festa no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Ao contar para Laís e Eslovênia que não está mais querendo ficar com Nat, Eli acabou ouvindo aquilo que não queria. Laís orientou o designer a pensar antes de agir: “Eu acho que você tem que conversar com ela e deixar claro o que você realmente quer”.

Em seguida, ele concordou e comentou: “Vou lá conversar com ela e, tipo… Não vai dar mais, entendeu?”. Depois, Eslô resolveu ser direta e falou da mudança de comportamento do brother durante as festas: “Se você falar para ela que não quer mais, ficar bêbado e ficar com ela, você é um filho da p*ta”.

O debate sobre o romance de Eli e Nat continuou e Lais alertou o amigo de Vyni mais uma vez: “Cuidado com o que você vai falar porque, quando você bebe, talvez você vai agir de outra forma. E ela provoca”.

Eliezer do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já o aliado de Eliezer, que estava apenas ouvindo, comentou: “Por isso que eu fui dormir estressado com você. A gente falou aquele negócio todo de novo, repetiu, ela chegou ‘Me dá um beijo?’ e você deu”. Depois, Eli se defendeu: “Um estalinho”. Eslô finalizou o papo com mais outra dica: “Cuidado com que você vai falar com ela. Você fala que não, se garante”.

