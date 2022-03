Fãs notam mensagem secreta na sala de audiências da Rainha

Nesta segunda-feira, 8, a Rainha Elizabeth II realizou a primeira audiência presencial desde sua recuperação da Covid-19 e recebeu o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau no Castelo de Windsor. Lembramos que a monarca do Reino Unido, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19 em 20 de fevereiro e manteve uma rotina leve de trabalho desde então.

Mas, os fãs da realeza notaram um detalhe nas fotos divulgadas através dos canais oficiais de comunicação do Palácio de Buckingham: ao fundo, enquanto a rainha cumprimentava Trudeau, um grande vaso de flores amarelas e azuis podia ser visto. Os admiradores da família real britânica estão interpretando esse sinal como um claro aceno para a Ucrânia, já que sua bandeira nacional é amarela e azul.

Veja também: Príncipe Charles deve pagar dívida do irmão após acusação de abuso sexual

🇨🇦 This afternoon The Queen received the Prime Minister of Canada, @JustinTrudeau, for an Audience at Windsor Castle.



🔗 Find out more about Audiences - https://t.co/OY2cqSIHTv pic.twitter.com/1FsEiS7Ati — The Royal Family (@RoyalFamily) March 7, 2022

Na semana passada, diante do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, a Rainha Elizabeth II confirmou uma ajuda emergencial para os refugiados ucranianos que fogem do país após a invasão russa. O Palácio de Buckingham não forneceu maiores detalhes, justificando que a doação da monarca se tratava de um assunto privado mas, de acordo com o jornal britânico The Sun, a doação da Rainha foi destinada ao Disasters Emergency Committee (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) March 3, 2022

Recuperação

O encontro com o político canadense ocorre mais de uma semana depois que a Rainha se encontrou com familiares em uma de suas residências reais, a Frogmore House, que fica dentro do terreno do Castelo de Windsor. De acordo com o Daily Mail, no dia 27 de fevereiro, Elizabeth II se encontrou com o príncipe William, Kate Middleton e os três filhos do casal, George, Louis e Charlotte.

A Rainha Elizabeth II foi diagnosticada com Covid-19 no dia 20 de fevereiro e, através de um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou na época “que a rainha hoje testou positivo para COVID. Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana. Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”.

Dias antes do resultado positivo da Rainha, o príncipe Charles e sua esposa, Camilla Parker Bowles também testaram positivo para a Covid-19.