Esta é a nova série da criadora de ‘Inventando Anna’ para a Netflix

Shonda Rhimes, a mesma criadora de ‘Bridgerton’ e ‘Inventando Anna’ tem um novo projeto oficial com a Netflix. A informação foi divulgada pelo site especializado em entretenimento The Hollywood Reporter, que adiantou também que Shonda estará ao lado de sua parceira de longa data Betsy Beers no projeto.

Através da Shondaland, produtora de Shonda, a Netflix vai receber uma história que inclui assassinato e mistério e, assim como ‘Inventando Anna’, a nova produção será uma série limitada de oito episódios.

‘The Residence’ é o nome da nova série e o roteiro será baseado no livro ‘The Residence: Inside the Private World of the White House’, de Kate Anderson Brower. A série será produzida internamente na Netflix, a partir de um acordo com Shondaland.

A série foi anunciada pela primeira vez em julho de 2018, quando Shonda Rhimes definiu sua lista original da Netflix. A Netflix e a Shondaland adquiriram os direitos do livro de não ficção de Brower.

Ainda não há informações sobre quando a nova série estreia.

Sinopse oficial da série

“132 quartos. 157 suspeitos. Um cadáver. Um detetive extremamente excêntrico. Um desastroso Jantar de Estado. ‘The Residence’ é uma trama maluca que se passa no andar de cima, no andar de baixo e nos fundos da Casa Branca, entre a equipe eclética da mansão mais famosa do mundo”.

Sinopse do livro

“As Primeiras Famílias da América são incognoscíveis de muitas maneiras. Ninguém tem uma visão de seu verdadeiro caráter como as pessoas que servem suas refeições e arrumam suas camas todos os dias. Repleto de histórias e detalhes por vezes dramáticos, bem-humorados e comoventes, ‘The Residence’ revela o cotidiano da Casa Branca como é realmente vivido através das vozes das empregadas, mordomos, cozinheiros, floristas, porteiros, engenheiros e outros que tendem a as necessidades do Presidente e da Primeira Família.

Esses profissionais dedicados mantêm os 132 quartos da mansão de seis andares, 35 banheiros, 28 lareiras, três elevadores e oito escadas, e preparam tudo, desde hors d’oeuvres para encontros íntimos até refeições servidas em elaborados jantares de estado. Ao longo do dia, eles se reúnem na cozinha do porão do andar inferior para compartilhar histórias, segredos comerciais, fazer amizades duradouras e às vezes até se apaixonar”.