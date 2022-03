Esta é a foto nunca antes vista de Lady Di

Uma foto nunca antes vista da princesa Diana foi revelada em uma exposição atualmente aberta no Palácio de Kensington. O clique foi feito pelo fotógrafo David Bailey e foi feita no final dos anos 80. Veja abaixo.

A foto foi feita em 1988, quando Diana tinha cerca de 27 anos e, embora tenha sido encomendada pela National Portrait Gallery, a imagem foi mantida pelo fotógrafo David Bailey em seu arquivo pessoal e nunca foi vista em público antes.

“Para mim, é a mais poderosa das imagens da exposição”, diz a curadora Claudia Acott Williams. A exposição Life Through a Royal Lens inclui fotos de outros membros da realeza e será aberta ao público em 4 de março no Palácio de Kensington.

Outra imagem selecionada para a exposição é uma imagem inédita da rainha Elizabeth II e de falecido príncipe Philip. A imagem é um recorte de um retrato tirado deles para marcar seu 70º aniversário de casamento em 2017.

A curadora Claudia Acott Williams disse ainda à revista People: “Desde que a rainha Victoria e o príncipe Albert adotaram a nova e revolucionária tecnologia da fotografia, o meio moldou a forma como o mundo vê a monarquia britânica. Isso permitiu que a família real oferecesse insights fascinantes sobre sua vida e obra, transformando a imagem real e criando uma relação sem precedentes entre a coroa e os súditos. Por meio de nossa nova exposição no Palácio de Kensington, Life Through A Royal Lens, esperamos receber nossos visitantes no mundo da fotografia real, para explorar a história por trás da imagem icônica da monarquia moderna que conhecemos hoje’.