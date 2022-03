Em vídeo, Tiago Abravanel fala quem deve sair no sétimo paredão do ‘BBB 22′

Ao deixar o “BBB 22″, Tiago Abravanel afirmou ser melhor telespectador do que jogador e, fora da casa, ele segue assistindo o reality show da Globo e declarou sua torcida no paredão desta terça-feira (08), que está sendo protagonizado por Jade Picon e Arthur Aguiar, rivais no jogo.

O ator, que apertou o botão da desistência, afirmou que não há dúvidas sobre quem deve deixar o programa: “Arthur, Jessi e Jade? Não preciso nem falar que é Fora Jade né Brasil? É isso”. A fala do neto de Silvio Santos foi feita após a influenciadora digital citá-lo no jogo da discórdia, desta segunda-feira (07).

Vale lembrar que Tiago foi um importante aliado de Arthur Aguiar dentro do “BBB 22″. No entanto, ele também era amigo de Jade Picon e vivia no meio da briga entre os dois famosos e, nesta segunda-feira (07), a influencer disse que Arthur era incoerente dentro da casa, algo que deixou o neto de Silvio Santos irritado.

Quem mais é ‘fora Jade’?

Leo Picon pede permanência de Arthur, rival de Jade, na casa do 'BBB 22' Instagram (Reprodução)

Leo Picon, irmão de Jade Picon, comentou o jogo da discórdia no “BBB 22″ na noite da última segunda-feira (07) e surpreendeu ao elogiar a performance de Arthur Aguiar e torcer por sua permanência no reality show. “Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei! #FicaArthur”, escreveu Leo em seu perfil no Twitter.

A torcida para o ator acontece após o irmão da influenciadora digital fazer uma enquete, nas redes sociais, de quem deveria sair do “BBB 22″ e se surpreender com o resultado apontar que Jade deva deixar o reality show.

Jogo da discórdia

O jogo da discórdia pegou fogo na noite de ontem. Um dos embates mais esperados, claro, era o de Jade Picon e Arthur Aguiar, inimigos declarados dentro do reality show da Globo.

Os dois trocaram farpas sobre questões antigas: o fato, por exemplo, de Arthur não ter abraçado Jade na prova do líder e a indicação da influencer no ator.

Jade deixou bem claro que quer o ex-Rebelde fora casa, dizendo: “Você tá mais perto da porta... se já quiser sair...”.

Arthur rebateu: “Eu deixo você ir. As damas primeiro”.

Jade e Arthur trocam farpas em jogo da discórdia TV Globo (Reprodução)

Ainda no jogo da discórdia, em resposta a Laís, Arthur frisou não ter medo da oponente e disse que suas ações estão baseadas em estratégia.

“Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter ela arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente tá num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido.”

Jade, por sua vez, admitiu que, diferentemente de Arthur, teria colocado o ator no castigo do monstro e ainda o questionou se teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao big fone. “Não é coragem, é questão de estratégia”, respondeu.

