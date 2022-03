Dia das Mulheres: 5 filmes para entender a importância do feminismo

Estrelas Além do Tempo, 2016 (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (8), comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. Criado em 1909, é uma data que celebra a luta das mulheres por equidade de direitos.

Das primeiras manifestações na luta pelo voto até a revolução sexual, foram muitos os momentos em que elas foram protagonistas na busca por mundo melhor.

O Metro World News separou cinco filmes essenciais para entender a jornada até aqui - e que muito ainda precisa ser feito.

As Sufragistas

Onde assistir: Globoplay

O filme retrata a Inglaterra do início do século XX, durante a primeira onda do movimento feminista na luta pelo direito ao voto. A história segue uma lavadeira, interpretada por Carey Mulligan, que se une à causa após começar a entender a importância de lutar pelos seus direitos.

Estrelas Além do Tempo

Onde assistir: Disney Plus

Mesmo após a mulher começar a conquistar seu espaço no mercado de trabalho, ainda houve um tempo em que essa luta não fazia o necessário recorte racial, deixando de fora as mulheres negras. O filme se passa durante a Guerra Fria e acompanha a história de três matemáticas que trabalhavam para a NASA.

A Dama de Ferro

Onde assistir: Google Play Filmes

Meryl Streep encarna Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido na década de 1980. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo e teve uma série de importantes decisões nas mãos, como a Guerra das Malvinas.

Frida

Onde assistir: Apple TV Plus

A vida da pintora mexicana Frida Kahlo é protagonizada por Salma Hayek. O filme acompanha a trajetória desta que é um ícone feminista latino-americana, bissexual e com uma personalidade forte. Paralelamente à produção, a própria atriz passou por momentos desconcertantes durante a gravação, nas mãos do produtor Harvey Weinstein, preso por estupro e abuso sexual de diversas atrizes em Hollywood, anos depois.

Tully

Onde assistir: HBO Max

A última indicação desta lista é uma história totalmente fictícia, mas inspirada nas situações reais de muitas mulheres mundo a fora. Marlo, uma mãe de três filhos, contrata uma babá noturna para ajudá-la com o recém-nascido. O longa acompanha o exaustivo cotidiano da maternidade.

