Denunciado na Delegacia da Mulher, apresentador deixa programa no 1º dia

O apresentador Daniel Santos deixou o Balanço Geral Curitiba em seu primeiro dia à frente do programa, após descobrir que havia sido denunciado na Delegacia da Mulher, nesta segunda-feira.

Daniel estava cobrindo as férias de Jasson Goulart, mas nem chegou a terminar o programa. O apresentador Guilherme Rivaroli entrou no lugar do companheiro e apresentou o resto do programa.

O conteúdo da denúncia não foi revelado. A decisão de afastar Daniel Santos foi tomada pela emissora para que o caso não prejudicasse o canal e a imagem do apresentador durante as investigações.

Rivaroli aproveitou para prestar esclarecimentos ao público. “Gente, hoje cinco minutos depois deste programa entrar no ar, a RicTV foi comunicada que uma mulher estava na Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrências contra o apresentador Daniel Santos, que começou hoje a substituir o Jasson Goulart durante o período de férias do nosso apresentador titular”, disse.

Ele disse ainda durante o programa que a emissora vai aguardar até que a denúncia seja esclarecida e que a RicTV se manifesta expressamente contra qualquer tipo de violência, em especial contra a mulher.

“Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos seguir sem prestar esse esclarecimento. Acompanhamos todos os desdobramentos do caso e de forma transparente nós comunicaremos diretamente com vocês o que está acontecendo. Assim como sempre fizemos e estamos fazendo neste momento”.

ACUSADO

No Instagram, o apresentador Daniel Santos se pronunciou e disse que tudo será esclareido em breve. “Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. A verdade sempre prevalece. Em breve estarei esclarecendo as ‘especulações’”, disse.