‘BBB’: Laís chora, pede desculpas a Arthur e diz que quer conhecer sua família

Após o jogo da discórdia no “BBB 22″, Laís conversou com Arthur Aguiar na madrugada desta terça-feira (8). Aos prantos, a médica pediu desculpa por ter reagido de forma negativa ao ser escolhida pelo ator para o castigo do monstro.

“Eu repensei. Não gostei do que eu fiz”, disse a sister.

Arthur relembrou o primeiro castigo do monstro, a que foi submetido pela médica. “Não pensei que você fosse ir para cima de mim”, afirmou o ator.

Laís, então, explicou: “O Tadeu [Schmidt] falou no início, mas, no impulso eu não lembrei [da consequência]. Não quero que você pense que fui com o intuito de ‘ah, é o Arthur e vou tirar’. Eu nem estava lembrando. Qualquer pessoa que estivesse com a última placa, eu iria eliminar, como estratégia”, disse a médica.

Em seguida, a sister começou a chorar e pediu desculpas ao colega por todos os desentendimentos que tiveram ao longo do programa.

Muito emocionada, Laís disse que admira o ator, especialmente em relação ao amor que tem por sua família. “Eu queria me aproximar do Arthur pra conhecer ele e a vida dele. Não tive oportunidade de ter essa troca e pensei que talvez lá fora pudesse ser tarde. Sua filha é linda e maravilhosa, quero conhecer sua mulher. Você é um pai e um homem maravilhoso.”

O ex-Rebelde também se desculpou. “Também quero te pedir desculpas. Quando você falou em ‘consequências’, me deu um gatilho. Poxa, já aguentei muitas consequências lá fora, de coisas que fiz e coisas que não fiz. Quando você falou, eu pensei ‘velho, que consequências, sendo que já aguentei muita coisa?’”, disse.

Ao final, os brothers se abraçaram.

Laís e Arthur pedem desculpas um ao outro e se abraçam Globoplay (Reprodução)

Jade na conversa

Durante o papo, Arthur também comentou sobre a rival Jade Picon. “A questão da Jade é muito simples. Você quer chegar o mais longe possível no jogo. Dentro desse jogo você enxerga que tem pessoas que você acredita que sejam mais fortes do que outras. Dentro desse nosso ‘achismo’, a gente pensa: ‘Bom, para que eu vou cruzar com essa pessoa agora se eu posso cruzar depois? Se dentro do jogo eu tinha antes quatro pessoas que podiam votar em mim e eu puxei duas e o público tirou essas duas, e eu penso, dentro do meu achismo, que Jade é mais forte que Laís, vou puxar a Laís”, disse o ator.

“Porque eu não tenho essa emoção de falar assim: ‘Não, vou com ela e vamos ver’, igual ela fez. Ela pode se dar mal. Ela poderia ter puxado outras pessoas. Ela está super confiante, mas pode chegar amanhã e o Tadeu falar: ‘vem para cá’ e ela sair. Acho que ela agiu na emoção, não foi estrategista. Eu, no lugar dela, jamais puxaria uma pessoa que voltou várias vezes. Mas é o jogo dela. É um movimento arriscado que não estava disposto a fazer porque quero ficar o máximo de tempo na casa. Não é que eu tenho medo dela. É que sou estrategista”, acrescentou Arthur.