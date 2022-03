‘BBB 22’: No paredão, Jade Picon sonha que está ‘cancelada’

Jade Picon não foge de uma boa briga e chamou Arthur Aguiar para ver quem é o melhor jogador do “BBB 22″. Mas, o seu primeiro paredão está deixando a influenciadora digital preocupada, já que seu principal rival voltou de todas as eliminações.

Nesta segunda-feira (07), a famosa contou para outros brothers que sonhou com o “cancelamento” por parte do público: “A primeira coisa que eu fazia era perguntar como as coisas estavam fora da casa, e eles [Leo Picon e Pedro Sampaio] ‘tudo bem…’ [fazendo uma cara de que não está tudo bem]. Aí eu pensei ‘f**eu!’”, contou.

Jade promete doar prêmio do 'BBB 22' a instituições de caridade TV Globo (Reprodução)

É importante ressaltar que Leo Picon, irmão de Jade Picon, comentou o jogo da discórdia no “BBB 22″ na noite da última segunda-feira (07) e surpreendeu ao elogiar a performance de Arthur Aguiar e torcer por sua permanência no reality show. “Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei! #FicaArthur”, escreveu Leo em seu perfil no Twitter.

A torcida para o ator acontece após o irmão da influenciadora digital fazer uma enquete, nas redes sociais, de quem deveria sair do “BBB 22″ e se surpreender com o resultado apontar que Jade deva deixar o reality show.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Jogo da discórdia

O jogo da discórdia pegou fogo na noite de ontem. Um dos embates mais esperados, claro, era o de Jade Picon e Arthur Aguiar, inimigos declarados dentro do reality show da Globo.

Os dois trocaram farpas sobre questões antigas: o fato, por exemplo, de Arthur não ter abraçado Jade na prova do líder e a indicação da influencer no ator.

Jade deixou bem claro que quer o ex-Rebelde fora casa, dizendo: “Você tá mais perto da porta... se já quiser sair...”.

Arthur rebateu: “Eu deixo você ir. As damas primeiro”.

Jade e Arthur trocam farpas em jogo da discórdia TV Globo (Reprodução)

Ainda no jogo da discórdia, em resposta a Laís, Arthur frisou não ter medo da oponente e disse que suas ações estão baseadas em estratégia.

“Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter ela arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente tá num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido.”

Jade, por sua vez, admitiu que, diferentemente de Arthur, teria colocado o ator no castigo do monstro e ainda o questionou se teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao big fone. “Não é coragem, é questão de estratégia”, respondeu.

