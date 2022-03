‘BBB 22′: Jade diz ter conquistado independência financeira aos 13 e revolta web

Jade Picon foi alvo de críticas do lado de fora da casa do “BBB 22″ após o jogo da discórdia na última segunda-feira (7) ao frisar que conquistou sua independência financeira aos 13 anos de idade.

A dinâmica funcionava da seguinte maneira: o participante da vez deveria convidar um brother para subir ao “palco da incoerência” e explicar por que o achava incoerente.

Gustavo escolheu Jade e lembrou do discurso da sister no domingo (6) para convencer os telespectadores a mantê-la no reality show. Na ocasião, ela prometeu que, se ganhar o programa, doará o prêmio a cinco instituições de caridade.

“Eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa. Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, ótimo pra você. Tu conseguiu sua independência financeira com 20 anos de idade. Isso é pra poucos”, disse o advogado, que explicou que considera a sister uma jogadora forte, mas que ela “apelou” para tentar vencer o próximo paredão.

A influenciadora, porém, o interrompeu e corrigiu: “13 anos”. “Melhor ainda! Tu é fod* pra c*ralho. Eu admiro pra caramba”, continuou o brother.

Confira o momento:

Sem querer desmerecer, mas independência financeira aos 13 anos sendo filha de milionários não é tão difícil assim 😂 pic.twitter.com/txxIupr9mV — cerejão maloqueiro (@aafnetow) March 8, 2022

O discurso da influenciadora revoltou a web. Muitos citaram que Jade já nasceu rica e contou com a ajuda do pai, o empresário Carlos Picon. Chamado de ‘Seu Picon’ nas redes sociais, ele é dono da Pantanal, uma empresa de mármores, granitos e pedras.

Confira alguns dos comentários no Twitter:

#BBB22 A independência financeira da Jade aos 13 anos : pic.twitter.com/LqApoWXrCc — ⚔️CHATO_MERMO⚔️ 🥵⃤ (@NIKITI9) March 8, 2022

Dá muita raiva ouvir uma pessoa branca, milionária, herdeira, cheia de privilégios dizer em rede nacional que alcançou a independência financeira aos 13 anos.

E isso em um país cuja política econômica e social está destruindo a geração que ela faz parte.#BBB22 — Mary 🌵🐺❣️ (@myngridsantos) March 8, 2022

Qualquer um que tiver um “Paitrocinio” consegue independência financeira aos 13, enfim na idade que quiser! Ela não tem noção do que é conseguir isso sem apoio financeiro da família. Por esforço próprio! #BBB22 #ForaJade — Lelê (@_Ellen_a) March 8, 2022

Mais um dia acordando cedo pra trabalhar pois meus pais não me abençoaram com a possibilidade de me tornar independente aos 13 anos as custas deles 🥲 — mellmorais • (@mellzinha33) March 8, 2022

Jade conquistou a independência financeira aos 13 anos como? Contrabandeava tazo na escola? — Octavio Neto (@octaviobuzz) March 8, 2022

Hoje é noite de paredão

Jade está no sétimo paredão do “BBB 22″ ao lado do inimigo declarado, Arthur Aguiar, e Jessilane. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

No programa ao vivo, o anjo Arthur imunizou Paulo André, mais conhecido como PA. O líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

A formação do paredão começou no sábado (5), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade atendeu o big fone e foi direto para a berlinda. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Jessi não participou, que que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Scooby.

Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que, na última, a bola na caixa “72h de proteção” valeria o dobro de pontos. No final, Gustavo deixou o paredão.