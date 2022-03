BBB 22: com transmissão ao vivo, bar oferece prêmio para quem votar em Jade

A edição deste do ano do Big Brother Brasil está tomando conta dos telespectadores em função da grande rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar, que nesta terça-feira disputam a permanência na casa no 7º paredão do programa.

Emoções a parte, vale tudo para ajudar a eliminar o BBB mais rejeitado e neste paredão a bola da vez e a Jade. Por isso, um bar da cidade de Poá, em São Paulo, promete dar um prêmio nesta terça-feira a quem chegar no local com mais três amigos e votar para que a influenciadora digital deixe o programa.

O bar, chamado Adega Khiobar, vai transmitir ao vivo a eliminação do BBB 22 desta terça e fez uma postagem no Instagram sobre a promoção:

“Chego com 3 amigos, votou na Jade, ganha um rosh [um dos componentes do narguilê]”, diz o bar nos stories do Instagram.

Nos comentários da publicação as hasgtags #forajade e #forapicon se multiplicaram, o que promete que a eliminação de hoje terá uma das maiores votações da história do programa.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Jade diz ter conquistado independência financeira aos 13 e revolta web

PAREDÃO

Jade, Arthur e Jessi disputam nesta terça-feira o paredão do BBB 22. Jessi foi indicação do líder, Pedro Scooby.

Jade e Arthur acabaram no paredão pela dinâmica do Big Fone. Ao atendê-lo, Jade foi diretamente para o paredão e teve que indicar alguém para ir com ela, e o escolhido foi Arthur.

Na votação da casa, Gustavo foi o quarto escolhido, mas acabou se salvando na prova bate-volta.

APELATIVO

Ontem, os brothers fizeram uma dinâmica onde deveriam apontar a incoerência de outro participante. Gustavo escolheu Jade e disse que o discurso que a sister fez no domingo para convencer os telespectadores a não votarem nela foi o mais apelativo que viu na história do Big Brother Brasil.

“Eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa”, disse o advogado.