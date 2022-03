A real história por trás de ‘Contra o Gelo’, drama de sobrevivência da Netflix

Um dos filmes mais assistidos da Netflix nos últimos dias é “Contra o Gelo”, drama de sobrevivência estrelado por Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole.

A história segue Ejnar Mikkelsen, um escritor e explorador que faz uma viagem à Groenlândia. A expedição acontece com a ajuda de seu amigo Iver Iversen.

O filme foi inspirado no livro “Two Against the Ice”, do próprio Ejnar Mikkelsen - um dos personagens do filme. A obra, por sua vez, foi inspirada na história real do autor.

Ele liderou a Expedição do Alabama, uma missão de resgate dinamarquesa à Groenlândia, de 1909 a 1912.

A ideia era encontrar integrantes desaparecidos de uma outra expedição, bem como localizar mapas deixados no deserto de gelo. Essa descoberta ajudaria a assegurar a soberania da Dinamarca sob o território, que estava na mira da expansão dos EUA.

Ejnar partiu rumo à ilha com 50 cães e sua tripulação, mas acabou tendo que deixar o navio para trás e seguir apenas com seu companheiro - sem experiência - Iver Iversen.

Um ano de expedição e eles conseguiram retornar ao navio, já vazio. Sem conseguir voltar para casa, ele permaneceram vagando no gelo e sobrevivendo por mais dois anos, até serem resgatados por um navio baleeiro norueguês, em 1912.

Estreias da Netflix em março

Além de “Contra o Gelo”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

