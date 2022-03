8M: 5 mulheres que revolucionaram o mundo da música

O Dia Internacional das Mulheres, nasceu com o objetivo de lembrar a luta de mulheres por igualdade de direitos. Por muitos anos, não tivemos muito espaço na sociedade e fomos sistematicamente colocadas à margem, até começarmos a conquistar os nossos espaços.

No mundo das artes, a luta não foi diferente, mas felizmente, podemos contar com uma série de divas que revolucionaram o mundo da música e nos presentearam com canções que se tornaram hinos atemporais.

Aliás, você sabia que o rock n’ roll foi inventado por uma mulher preta? A responsável pelo gênero tão famoso, foi Sister Rosetta Tharpe, que um pouco antes dos anos 1940 uniu a música gospel e acelerou o blues, criando um ritmo completamente novo e que influenciou nomes como Little Richard ou Elvis Presley.

Veja mais algumas mulheres que revolucionaram o mundo da música com sua ousadia e criatividade.

Madonna

Não poderíamos começar a nossa lista com ninguém menos do que a rainha do pop, Madonna. A cantora iniciou sua carreira musical ainda na adolescência e conquistou o mundo com sua irreverência e capacidade de se reinventar em cada novo trabalho. Madonna é considerada uma das maiores estrelas do pop desde a década de 1980 e uma das grandes responsáveis pela mudança de comportamento social no final do século XX.

Rita Lee

A Rainha do Rock Brasileiro, Rita Lee começou a se interessar por música ainda pequena, quando tinha aulas de piano e, já na adolescência começou a compor suas próprias canções. Depois de se tornar conhecida com a banda ‘Os Mutantes’, Rita deu início a sua longa e bem sucedida carreira solo. Nossa Santa Rita de Sampa sempre foi uma mulher que defendeu a independência e o empoderamento feminino e já teve um de seus álbuns considerado um manual do rock nacional.

Nina Simone

Nina Simone, além de ter sido um nome importante para a música mundial, foi também uma personalidade essencial para a luta por direitos civis nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. Apesar de ser uma pessoa tímida e introspectiva, Nina era também incrivelmente talentosa, inteligente, sincera e criativa.

Amy Winehouse

A cantora foi a responsável por revitalizar o jazz em um período em que as paradas musicais eram dominadas por gêneros como o pop, rock e R&B. Amy Winehouse tinha apenas 22 anos quando seu primeiro álbum foi lançado e apesar da pouca idade, a cantora era capaz de abordar temas bastante profundos e maduros em suas canções.

Elza Soares

Um dos principais nomes do samba nacional, Elza Soares conquistou seu espaço na indústria com sua voz rouca e notas rasgadas, além das composições que tinham em suas letras críticas pontuais e importantes à sociedade.

⋅ ⋅ ⋅

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.