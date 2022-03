Web reage ao erro de Ana Maria Braga sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

Ana Maria Braga voltou de suas férias na Bahia e já virou um dos assuntos mais comentados na internet. Nesta segunda-feira (07), a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, cometeu uma gafe ao comentar sobre a guerra no leste europeu.

Ao vivo, a famosa colocou o assunto em pauta, logo pela manhã: “A gente não pode esquecer também que dentro do país, seja ele qual for, como a Rússia, quando você vê um dirigente como o Putin fazendo o que faz, obviamente existem muitos russos que são contra a guerra”.

Ao conversar com Renato Peters, no café da manhã, Ana Maria ouviu também o jornalista esportivo: “A gente tá vendo várias manifestações, mas tem muita gente sendo presa por estar se manifestando contra. E com violência”.

Em seguida, a apresentadora do “Mais Você” afirmou que a Rússia tem um regime comunista: “É um regime comunista, né? Você não pode dizer ‘não’ sem ordem. Tem que dizer ‘sim’ pra tudo”. No entanto, a Rússia deixou de ter um regime socialista com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1991.

O comentário de Ana Maria Braga chocou a web, que usou as redes sociais para comentar a primeira gafe após as férias. Confira!

Ana Maria dizendo q a Rússia é “um regime comunista”. Ela bem podia se restringir ao q sabe #MaisVoce .

E q o Brasil é abençoado. Pq não tufão, guerra, bla bla bla, isso pq num morou em favela do Rio de Janeiro. É mole?!! — Tan (@_ta_nia) March 7, 2022

#anamariabraga #MaisVoce alguem informa a Ana Maria que a Russia não é um pais comunista é a varios anos um pais capitalista, como diversas reportagens da propria globo explicou. — Rafael Anizio (@RafaelAnizio1) March 7, 2022

Ana Maria Braga dizendo que a Rússia é um regime comunista, meu pai amado 🤦🏾‍♀️ #MaisVoce — Dandara (@dandararochas) March 7, 2022

Ana Maria Braga mandou agora na Globo que a Rússia vive num Regime Comunista .Pra esse pessoal só existe ditadura comunista . — 🇧🇷DINHO_RJ🇧🇷 (@BFR_DINHO_RJ) March 7, 2022

Mano, sério que a Ana Maria disse que a Rússia é um regime comunista? — IgleZias (@_iglezias) March 7, 2022

Ana Maria falando que na Rússia não tem liberdade pq é comunista. 🙄 Mds alguém explica p/ ela que existem empresas privadas e multinacionais lá e que a liberdade não é necessariamente uma expressão do capitalismo. — gê i o erre gê i o ene e (@xcrotxy) March 7, 2022

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o “Mais Você” foi atacado pelos internautas ao falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Durante uma entrevista sobre a situação dos brasileiros na Ucrânia, o programa virou piada após Talitha Morete, que substituiu Ana Maria, ouvir de um entrevistado: “A gente comemora a morte de cada soldado russo. Quero estar lá (na Ucrânia) no dia da vitória”.

A frase causou ira nas redes sociais e ele começou a ser “cancelado”. Um seguidor do programa da Globo escreveu: “Que vexame de entrevista no Mais Você ‘comemorando a morte de cada soldado russo’. ‘Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)’. ‘Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui’.

