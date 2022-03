Vídeo mostra público gritando ‘fora Bolsonaro’ em show de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima está em Portugal e, durante um show, no destino europeu, os fãs do cantor sertanejo gritaram “fora Bolsonaro”, pedindo a retirada do político da presidência do Brasil.

O momento, que ocorreu durante uma apresentação em Lisboa, na última sexta-feira (04), foi gravado e acabou viralizando nas redes sociais. No show, com um público de 10 mil pessoas, contava ainda com o embaixador, que é apoiador do presidente da República e foi pego de surpresa.

O coro acontecia durante as músicas de Gusttavo Lima, como ocorreu em dezembro de 2021, quando o cantor sertanejo se apresentava no Rio de Janeiro. Ainda no ano passado, durante um jogo de futebol beneficente promovido pela dupla sertaneja Bruno e Marrone, o pedido de “fora Bolsonaro” voltou a aparecer.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, os ingressos para assistir Gusttavo Lima em Portugal acabaram rapidamente. Quem foi ao show precisou desembolsar entre 40 e 70 euros.

Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão juntos de novo. Separados há algum tempo, o casal divulgou, pelas redes sociais, a reconciliação e, sem os filhos, embarcaram para a região do Porto, em Portugal.

“É necessário deixar os filhos um pouquinho e viajar com o boy”, afirmou Andressa Suita, tendo, de seguida, publicado um vídeo em que aparece com o cantor.

Para que os pombinhos pudessem aproveitar melhor o destino português, Gabriel, de quatro anos, e Samuel, de três, ficaram aos cuidados dos avós, no Brasil.

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão separados desde outubro de 2020. Mas não durou muito, já que eles foram vistos algumas vezes juntos, inclusive, em clima de romance. “Nada mudou. Estamos iguais desde sempre. Está tudo bem entre a gente”, assumiu a youtuber. Há quem diga que o fim do casamento durou apenas seis meses.

