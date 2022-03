Tudo o que se sabe sobre a 3ª temporada de Euphoria

Desde o dia 4 de fevereiro os fãs de ‘Euphoria’ estão ansiosos pela terceira temporada da série, isso porque foi neste dia que a HBO anunciou que haverá uma nova temporada da série premiada. O pequeno vídeo não dá muitos detalhes, mas nós te contamos até agora todas as informações que estão rolando sobre a série.

Na confirmação sobre a terceira temporada, através de um comunicado oficial, Francesca Orsi, vice-presidente de programação da HBO, disse: “Sam, Zendaya e todo o elenco e equipe de Euphoria levaram a segunda temporada a níveis extraordinários, desafiando a convenção e a forma narrativa. Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa e ainda mais empolgados em continuar nossa jornada com eles na terceira temporada”.

Sabemos que a segunda temporada tem oito episódios, conforme informação da HBO, todos já foram ao ar na TV e estão disponíveis no streaming HBO Max. A estreia da segunda temporada foi também bastante atrasada pela pandemia da Covid-19.

A primeira temporada estreou dia 19 de junho e a segunda em janeiro de 2021. Estima-se que a terceira temporada chegue à HBO no início de 2023, com menos atrasos relacionados à Covid-19.

Sobre o elenco da terceira temporada, é provável que vejamos Zendaya retornando ao papel de Rue ao lado de Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Barbie Ferreira (Kat), Algee Smith (Chris), Sydney Sweeney (Cassie), Maude Apatow (Lexi) e o recém-chegado Dominic Fike (Elliot).

Recentemente, o diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys, confirmou que Zendaya estará na próxima temporada. “Ela estará na terceira temporada. É difícil imaginar fazer a série sem ela”, disse ele à TVLine.

De acordo com as informações apuradas pelo Digital Spy, um dos personagens que pode não retornar é Chris McKay, interpretado por Angus Cloud. Lembremos que, no final da segunda temporada ele foi preso pela polícia depois que levou um tiro acidental.