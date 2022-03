Tabloide britânico expõe processo da irmã de Meghan Markle contra a duquesa

Samantha Markle, irmã de Meghan Markle está processando a duquesa de Sussex e acusa Meghan por ter inventado uma narrativa “falsa” na entrevista que deu à Oprah Winfrey, que foi ao ar em março de 2021. Samantha pede $ 75 mil dólares à irmã por indenização, creca de R$ 380 mil reais.

O jornal britânico The Mirror teve acesso ao documento judicial no qual Samantha afirma que a duquesa de Sussex lançou uma “campanha premeditada para destruir” a reputação dela e de seu pai.

Ela disse que sua irmã tentou arruinar sua credibilidade para que “eles não pudessem interferir ou contradizer a narrativa falsa e a história de vida de conto de fadas inventada pela ré”. Ela também alega que Meghan mentiu quando alegou que “essencialmente se levantou da pobreza virtual” e, a partir dos 13 anos, teve que assumir empregos mal remunerados para “fazer face às despesas”.

Veja ainda: A verdade sobre a provável ausência do príncipe Harry no tributo ao avô

Samantha também afirma no processo que Meghan nunca trabalhou para pagar sua educação universitária e argumenta que a história de sua escalada no porta-malas de um carro velho, contada no programa de Ellen DeGeneres no final do ano passado, era mentira. O documento também lista as alegações de Meghan de que ela não tinha irmãos, pouco contato com sua família e que sua família só podia pagar uma salada de US $ 4,99 no Sizzlers como inverdades.

Além disso, Samantha atacou o amigo e biógrafo de Meghan, o jornalista Omid Scobie, e cita seu livro como um “um livro de mentiras”.

Segundo o The Mirror, em resposta, o advogado de Meghan Markle disse que revisou o processo e que as alegações de Samantha eram “infundadas” e que os Sussex dariam “a atenção mínima necessária”. O jornalista Omid Scobie também rejeitou as alegações.

O caso foi aberto na justiça da cidade de Tampa, uma cidade localizada na costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com informações do The Mirror, o processo se encontra arquivado.