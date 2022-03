Solteira, Viih Tube revela toda verdade sobre o término com Lipe Ribeiro

Viih Tube está solteira mais uma vez. Neste fim de semana,a ex-participante do “BBB 21″ desabafou, pelas redes sociais, sobre o fim do relacionamento com o influenciador digital Lipe Ribeiro.

Após alguns fãs do casal atacarem Andressa Castorino, nova affair do rapaz, a youtuber se pronunciou e aproveitou para deixar claro os motivos que fizeram o namoro chegar ao fim. “Ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma. Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem”, começou a famosa.

Em seguida, ela afirmou: “Me sinto um pouco responsável, por isso estou aqui, porque receber hate é horrível”.

A influencer também confirmou o fim do namoro com o Lipe Ribeiro e disse que o relacionamento não era dos melhores: “Eu e Lipe não demos certo, não fizemos bem um para o outro. Eu acabei de terminar, gente. Estou longe de querer algo sério com alguém agora, e mesmo se eu quisesse e ele estivesse sozinho, não seria ele, eu não estaria com ele”.

Viih Tube e Lipe Ribeiro juntos (Reprodução)

Por fim, ela pediu a compreensão dos admiradores. “Então, não tem culpado na história, só aceitem que não deu certo e que estamos todos na paz, e deixem a garota em paz, por favor! Não falarei mais disso!”, completou.

Vale lembrar que Viih Tube já terminou um relacionamento por traição. No ano passado, a influenciadora digital contou que Bruno Magri tinha saído com outras mulheres, mesmo estando com ela.

LEIA TAMBÉM:

Durante o confinamento de Viih Tube, Bruno Magri apoiou a ex-namorada nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Em seguida, o famoso confirmou a notícia. Em suas redes sociais, ele comentou sobre o fim do relacionamento por conta de traições da parte dele e falou que não tinha como se defender, mas alegou que se sente arrependido por sua infidelidade. “Não tem como justificar o injustificável, eu errei, não vou me vitimizar. Mas a Vitória sabia do erro. Não aconteceu agora, foi há dois anos e meio atrás”.

Bruno afirma que antes do fim do namoro, a ex-”BBB 21″ perdoou, mas não foi o mesmo relacionamento. “Tanto que ela escolheu perdoar, tentamos de corpo e alma. Foi um dos motivos do término, eu não entendi porque isso veio à tona agora”.

Na época, o influencer afirmou ainda que sabia que agiu de forma incorreta com Viih Tube. “Depois do término, pessoas foram inventar coisas para ela e depois desconversaram. Só quero seguir em paz, carreguei isso por muito tempo. Eu machuquei muito a Vitória, eu tenho consciência disso”.

Viih Tube fez revelação em seu livro (Foto: Reprodução)

No desabafo, ele falou que a ex-confinada do “Big Brother Brasil”, da Globo, não mereceu a traição. “Com toda essa situação, a Vitória foi exposta ao ridículo. Queria pedir perdão mais uma vez, ela não merece passar por isso. Falaram que ela estava descobrindo coisas novas, falei com ela. Eram boatos”, disse em seguida.

Por fim, Bruno Magri afirmou que não precisava falar do tema publicamente. “A pessoa que eu devia satisfação é a Vitória e já esclarecemos tudo. Sei que magoei muita gente, aprendi muito com o erro”, finalizou.

LEIA TAMBÉM: