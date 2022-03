Primo da Rainha devolve honra militar russa

O príncipe Michael de Kent, primo da Rainha Elizabeth II, anunciou a devolução de uma honra militar russa em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. “Posso confirmar que Sua Alteza Real o Príncipe Michael de Kent está devolvendo sua Ordem Russa da Amizade. Não haverá mais comentários”, disse “, disse um porta-voz do príncipe, segundo o Daily Express.

O príncipe Michael de Kent está devolvendo a Ordem da Amizade, uma das mais altas ordens da Rússia, recebida diretamente das mãos do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, em 2009, por seu trabalho nas relações anglo-russo.

Michael Kent é o patrono da Câmara de Comércio Russo-Britânica, fala russo e é parente do czar Nicolau II e é primo em primeiro grau da Rainha Elizabeth II. No ano passado, ele foi acusado de vender acesso ao regime do presidente russo, Vladimir Putin. Ele foi flagrado durante uma reunião de negócios com dois repórteres disfarçados, que se passavam por investidores de uma empresa sul-coreana falsa, que buscavam contatos no Kremlin. As informações foram reveladas pelo jornal britânico Sunday Times.

De acordo com informações do Sunday Times, o príncipe teria pedido cerca de $ 200 mil dólares para mediar o contato com o presidente Vladimir Putin. Além disso, ele foi taxado como “embaixador não oficial de Sua Majestade na Rússia” por seu parceiro de negócios, Simon Isaacs.

Doações da Rainha

Diante do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, a Rainha Elizabeth II confirmou uma ajuda emergencial para os refugiados ucranianos que fogem do país após a invasão russa. O Palácio de Buckingham não forneceu maiores detalhes, justificando que a doação da monarca se tratava de um assunto privado mas, de acordo com o jornal britânico The Sun, a doação da Rainha foi destinada ao Disasters Emergency Committee (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal.

O valor não foi revelado e a instituição agradeceu à Rainha publicando uma informação no Twitter.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) March 3, 2022

De acordo com o DEC, a estimativa é de que mais de 4 milhões de ucranianos fujam do país nos próximos dias. Essa organização é composta por 15 ONGs.