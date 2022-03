Marcus Majella termina namoro de quase 4 anos com publicitário Instagram (Reprodução)

O namoro do comediante Marcus Majella e Guilherme Castro chegou ao fim. O ex-casal estava junto desde abril de 2018, mas resolveu colocar um ponto final na relação.

Os dois passaram o Réveillon em Berlim, na Alemanha, e dividiam o apartamento do ator na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do Jornal Extra, Guilherme já deixou o local.

Em dezembro, Majella e Castro haviam feito uma viagem para Portugal junto da mãe do humorista.

Novo estilo de vida

Com o término do romance, Majella tem aproveitado para se divertir com amigos, além de estar totalmente focado em um novo estilo de vida que passa por uma mudança alimentar radical que já rendeu frutos.

Em Orlando, nos Estados Unidos, Marcus, de 42 anos, chamou a atenção após perder nada menos do que 30 kg. O ator recebeu vários elogios de fãs e amigos ao postar uma foto quem em que aparece de corpo inteiro em um dos parques de diversão do Disney. “Estilo, charme e elegância”, “lindo”, “magrinho” e “olha a magreza” foram alguns dos comentários.

Confira:

Em um post mais recente, publicado na última sexta-feira (4), o comediante compartilhou uma foto sua correndo. Na legenda, falou um pouco mais sobre sua mudança de vida e os novos hábitos de saúde.

“Genteeeee! Hoje, 4/3, é o Dia Mundial da Obesidade. Recentemente, compartilhei aqui com vocês a minha mudança de vida, focada em saúde e com ajuda médica, depois que descobri alterações nos meus indicadores de saúde. Não existe receita mágica. Respeitando o meu próprio ritmo, precisei mudar muitos hábitos e com acompanhamento de especialistas multidisciplinares ganhei muita qualidade de vida”, escreveu.

No mesmo post, Majella explicou que foi convidado para ser o embaixador de uma campanha cujo objetivo é promover educação sobre a perda de peso focada em saúde, “respeitando os limites e necessidades diferentes de cada um”.

Veja o post abaixo: