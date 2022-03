‘Inventando Anna’: Looks “cara de rica” para se inspirar

Se você assistiu à série da Netflix ‘Inventando Anna’, que estreou no início de fevereiro no catálogo e ainda está dando o que falar, provavelmente deve ter notado os looks inspiradores dos personagens. Não era para menos, já que a série é sobre a golpista Anna Delvey, ou Anna Sorokin, que enganou bancos, hotéis, celebridades e socialites de Nova York em 2018.

Com todos esses looks inspiradores, selecionamos alguns para te ajudar a fazer uma composição mais sofisticada.

Sobre a série

‘Inventando Anna’ bateu a marca de série de língua inglesa mais assistida da Netflix na semana de estreia. A produção ultrapassou a séries como ‘You’, ‘The Witcher’ e ‘Sex Education’.

Anna Sorokin usava o codinome Anna Delvey e, com essa identidade falsa, ela enganou várias pessoas e instituições fingindo ser uma herdeira russa. Bem ao estilo “paga que eu te pago depois”, sabe? Usando essa justificativa ela burlou o sistema financeiro dos Estados Unidos até ser presa em 2018.

Veja também: ‘Inventando Anna’: Esta foi a reação da real Anna ao ver a série da Netflix

Os melhores Looks

Colocar o blazer sobreposto sobre os ombros faz seu look parecer mais elegante instantaneamente. Esse truque funciona se seu blazer tiver o comprimento na altura do quadril ou maior.

'Inventando Anna' Foto: Reprodução Netflix

Para sair do óbvio, a equipe de figurino da série escolheu um sobretudo para deixar a atriz Julia Garner quentinha nesse dia frio em Nova York. Mas não foi qualquer sobretudo, foi um sobretudo estampado, com o fundo escuro, para criar sintonia entre a estação e as demais peças do vestuário. Além disso, a bolsa de mão estilo baú é um clássico da elegância.

'Inventando Anna' Foto: Reprodução Netflix

O vestido vermelho no passeio de iate é um ícone, isso porque as duas cores usadas juntas criam contraste, que acaba ressaltando mais o vermelho. Além disso, azul e vermelho são uma combinação náutica clássica.

'Inventando Anna' Foto: Reprodução Netflix

‘Inventando Anna’ é assinada pela Shondaland, produtora de Shonda Rhimes, que ficou famosa e prestigiada em Hollywood por ‘Grey’s Anatomy’ e mais recentemente por ‘Bridgerton’, além de outras tantas produções de sucesso.