Internet detona Vyni após ‘acidente’ durante votação no ‘BBB 22′; entenda

Vyni 'cai da cadeira' no 'BBB 22', e internet critica TV Globo (Reprodução)

Alguns podem achar que foi acidente. Outros que foi uma cena exagerada. Fato é que Vyni acabou virando assunto nas redes sociais durante a formação do paredão do “BBB 22″ no último domingo (6).

Ao entrar no confessionário para revelar quem gostaria que fosse para a berlinda essa semana, Vyni acabou “caindo da cadeira”. “É que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestado do que nunca”, justificou o brother.

Assista:

No entanto, o suposto descuido não agradou a internet, e não demorou para que a atitude fosse comentada - ou melhor, criticada - nas redes sociais. Muitos usuários do Twitter apontaram que a atitude do rapaz pareceu forçada.

Vyni é a definição dessa temporada do BBB. Tão faminto para ganhar seguidores e virar meme que joga a espontaneidade pela janela a pretexto de controlar a geração de um meme que acha que criarão sobre ele. É constrangedor e tá faltando amigo pra avisar. #redebbb #bbb22 — Fernando Oliveira (@fefito) March 7, 2022

Cara, não acredito que o Vyni fez isso agora no confessionário. #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) March 7, 2022

Imagina se o Vyni sem querer tropeça no botão de desistência — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) March 7, 2022

Meu Deus, esse Viny forçando que caiu da cadeira foi o momento mais triste da história do BBB #BBB22 — Ciro OBQDC 😉 (@cirohamen) March 7, 2022

Anteriormente, Vyni já havia sido criticado por esbarrar nas portas da casa quando o programa está ao vivo.

Paredão da semana

Jessi, Gustavo, Jade Picon e Arthur Aguiar estão no sétimo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

No programa ao vivo, o anjo Arthur imunizou Paulo André, mais conhecido como PA. O líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

A formação do paredão começou no sábado (5), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade atendeu o big fone e foi direto para a berlinda. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Bate-volta

Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Jessi não participou, que que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Scooby.

Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que, na última, a bola na caixa “72h de proteção” valeria o dobro de pontos. No final, Gustavo deixou o paredão.