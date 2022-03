Foto de Jojo Todynho revela se o seu casamento está em crise

Revoltando os haters que tentam acabar com o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza, a famosa postou uma foto, nas redes sociais, para mostrar que os boatos sobre o fim do relacionamento não passam de histórias.

Os seguidores da funkeira celebraram uma imagem onde ela e o militar do exército aparecem na cama, supostamente, após o retorno da famosa de Dubai, onde ela estava trabalhando para uma grife internacional.

Lucas Souza e Jojo Todynho aparecem na cama (Reprodução/Instagram)

Com a chegada da amada, Lucas Souza viajou do Paraná, onde mora e trabalha, para passar um tempo com a esposa no Rio de Janeiro, já que, mesmo recém-casados, eles vivem em casas separadas. Ela vive no bairro Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele na cidade de Curitiba, no Paraná.

No mês passado, Lucas revelou que pretende morar na capital fluminense com Jojo Todynho. “Moro em Curitiba desde 2019. Pretendo ir embora”, diz. “Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março”.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Ainda quebrando os boatos de que estaria grávida, Jojo revelou que casou com apenas cinco meses de relacionamento por conta da igreja.

“Ainda estou em libertação! Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou. Já sinto desejo de ir à igreja, antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar... Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação.

Jojo em Dubai

A viagem de Jojo Todinho para os Emirados Árabes foi um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. A apresentadora do Multishow foi para um novo trabalho com a grife Jean Paul Gaultier. As fotos, divertidas, foram tiradas junto com Cauã Reymond, protagonista da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

Jojo Todynho faz campanha em Dubai (Reprodução/Instagram)

Os famosos compartilharam algumas imagens nas redes sociais deles. O ensaio foi para o lançamento de dois perfumes Scandal e Scandal Pour Homme, sendo o primeiro uma fragrância que exala feminilidade e sensualidade e o segundo, já conhecido pelos compradores, traz notas amadeiradas.

Ao participar da campanha internacional, Jojo Todynho contou sobre a experiência: “Mamãe em Dubai com Jean Paul Gaultier e Cauã Reymond… Bangu virou? Claro ou com certeza? Viajamos para uma experiência de moda com as fragrâncias da grife francesa Jean Paul Gaultier”.

Jojo Todynho e Cauã Reymond em Dubai (Reprodução/Instagram)

Foram dois dias posando para a nova campanha internacional dos perfumes em Nara Desert Camp, um deserto de Dubai. “Nem preciso dizer que a campanha ficou mara, né? Estou em choque com tudo, muito feliz e realizada! E ainda participamos da avant première, da exposição ‘Jean Paul Gaultier de A à Z’, no pavilhão da França na Expo Dubai 2020 em uma visita guiada pelo próprio estilista. Obrigada meu Deus por tudo isso e obrigada a todos sempre!!!”, contou a famosa.

