Em vídeo, Felipe Neto detona ‘doação de prêmio’ de Jade Picon no ‘BBB 22′

Jade Picon está em seu primeiro paredão e parece que sua defesa para permanecer no “BBB 22″ não agradou os fãs do reality show e também alguns famosos, como o youtuber Felipe Neto.

Em um vídeo que está circulando na internet, o influenciador digital criticou a promessa de Jade, que falou que doaria o prêmio para a caridade. Em seguida, ele afirmou que está contra a permanência de Jade Picon no programa da Globo.

“Não tem como não ser “fora Jade”. Uma pessoa usar a doação do prêmio como motivo para ficar na casa é uma das coisas mais baixas e inaceitáveis que já vi em um programa de televisão”, falou o famoso.

Felipe Neto foi muito coerente sobre essa fala da jade em relação a doar o prêmio a caridades, pra tentar a permanência no jogo!

Concordo com ele e achei muito jogo baixo.



#BBB22 #ForaJade pic.twitter.com/PaC8zUOhlo — Tay 🧺 (@twitatay_of) March 7, 2022

Jade no paredão

Durante seu discurso para convencer os telespectadores de que merece permanecer no “BBB 22″, Jade Picon prometeu doar todo o valor do prêmio para instituições de caridade.

“Vou começar pelo óbvio. Eu quero muito ficar. Essa está sendo a melhor experiência da minha vida, de longe, mas também sei que não basta querer, tem que fazer por merecer. E eu acredito que eu tenha feito isso aqui. Me joguei, tenho enfrentado tudo com muita coragem, tenho sido muito coerente com meu jogo, sem medo de nada e seria muito pra mim poder usar toda essa minha experiência para ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando um milhão e meio para cinco instituições diferentes brasileiras”, disse a influenciadora digital.

LEIA TAMBÉM:

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

A promessa pareceu, para muitos, apelação. Foram muitos os comentários no Twitter, e o termo “ridícula” apareceu entre os mais citados na manhã desta segunda-feira (07).

Em sua fala, Jade ainda estourou o tempo e pediu “Fora Arthur”. Tadeu Schmidt alertou: “Precisamos interromper agora para termos o mesmo tempo para todos, para sermos justos”, disse o apresentador.

LEIA TAMBÉM: