‘BBB 22’: Paredão faz Eslovênia e Lucas brigarem: ‘Tá me incomodando muito’

Eslovênia e Lucas são um dos casais mais duradouros do “BBB 22″. Juntos, praticamente desde o início do reality show da Globo, eles conseguem dividir o affair do jogo, mas o excesso de paredões parece que está mexendo com os pombinhos.

Há um tempo, Eslô não escondeu dos aliados que está com o pé atrás com seu ficante dentro do programa e, na madrugada desta segunda-feira (07), após a formação do paredão entre Jade, Arthur e Jessi, a sister confidenciou duas vezes que não concorda com a postura de Lucas no jogo.

Eslô e Lucas na cozinha do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na cozinha, ela disse para Linn da Quebrada e Vinicius: “Todos os meninos se posicionam e ele fica calado assim. Por quê?”, questionou enquanto relembrava da discussão generalizada na casa. Sincera, Lina respondeu: “Para se proteger”. “Cara, ele já falou isso comigo. Mas ele pode se proteger com pessoas que ele gosta”, afirmou a sister.

Em seguida, Eslovênia estava no quarto lollipop e disse para Natália e Eliezer que o jogador não deve dormir com ela. “Está com raiva dele, amiga?”, pergunta a mineira enquanto ouvia o desabafo. “Não, não estou com raiva, mas está me incomodando muito. Estou enxergando ele no jogo uma coisa que eu não admiro. Como pessoa, não, mas como jogador está me deixando agoniada”, respondeu de cara séria.

Mesmo ficando, Eslô e Lucas estão em lados opostos no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“Mas é porque ali, para ele, ainda é muito confortável por enquanto”, pontua a jogadora. “Eu já falei com ele sobre isso, e eu repeti: ‘a única pessoa que protege você e te coloca em primeiro lugar sou eu, não esqueça disso. As pessoas querem te usar’”, conta a modelo.

Jade no paredão

Falando no quarto lollipop, Jade é a nova emparedada do grupo no “BBB 22″ e durante seu discurso para convencer os telespectadores de que merece permanecer no programa, a famosa prometeu doar todo o valor do prêmio para instituições de caridade.

“Vou começar pelo óbvio. Eu quero muito ficar. Essa está sendo a melhor experiência da minha vida, de longe, mas também sei que não basta querer, tem que fazer por merecer. E eu acredito que eu tenha feito isso aqui. Me joguei, tenho enfrentado tudo com muita coragem, tenho sido muito coerente com meu jogo, sem medo de nada e seria muito pra mim poder usar toda essa minha experiência para ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando um milhão e meio para cinco instituições diferentes brasileiras”, disse a influenciadora digital.

Jade Picon atende o big fone e vai para o paredão do "BBB 22"Jade Picon atende o big fone e vai para o paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A promessa pareceu, para muitos, apelação. Foram muitos os comentários no Twitter, e o termo “ridícula” apareceu entre os mais citados na manhã desta segunda-feira (07).

Em sua fala, Jade ainda estourou o tempo e pediu “Fora Arthur”. Tadeu Schmidt alertou: “Precisamos interromper agora para termos o mesmo tempo para todos, para sermos justos”, disse o apresentador.

