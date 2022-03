‘BBB 22’: Natália afirma que tem medo de sair com a fama de Carla Diaz

O romance entre Carla Diaz e Arthur Picoli, no “BBB 21″, virou motivo de medo para Natália, que está vivendo um romance não declarado com Eliezer. Antes de votar para salvar o ficante, Nat assumiu medo de ser comparada com a atriz, que viveu um relacionamento conturbado com o esportista.

Antes de dar um voto decisivo para salvar Eli do paredão, a sister comentou que está com medo de ser iludida pelo carioca. Vale destacar que o romance começou após a expulsão de Maria, que agrediu Nat durante um jogo da discórdia, que acontece ao vivo, toda segunda-feira.

Natália: “imagina eu Carla Diaz da edição? eu não ia gostar não.” pic.twitter.com/5CIEYLIvut — Clara. ʲᵈˢ 🇸🇮 (@Claracomentando) March 7, 2022

Ao falar: “Eu posso estar sendo a Carla Diaz da edição”, Natália ouviu de Linn da Quebrada: “Não, você está sendo a Natália da edição, com seu jeitinho contraditório”. Mas, ela insistiu: “Talvez a Carla Diaz, amiga, pagando de trouxa”. Por fim ela afirmou: “Eu, a Carla Diaz da edição... Eu não ia gostar não”, ainda refletiu Natália, rejeitando ter esse título.

Além disso, uma das críticas que Eliezer vem sofrendo é que seu romance acontece apenas nas festas, quando ele está bêbado ou, então, quando ele precisa de ajuda, como aconteceu neste domingo (06). Outro momento que acendeu o alerta de Natália foi uma atitude do brother, que insistiu em não querer nada sério com ela.

Eliezer e Natália tem DR em festa no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Outro ponto complexo na relação entre Natália e Eliezer é que o designer já pensou em terminar com ela, mas o medo de ser indicado ao paredão faz com ele fique neste namoro enrolado.

Sétimo paredão do ‘BBB 22′

Jade está no sétimo paredão do “BBB 22″ ao lado do inimigo declarado, Arthur Aguiar, e Jessilane. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

No programa ao vivo, o anjo Arthur imunizou Paulo André, mais conhecido como PA. O líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

A formação do paredão começou no sábado (5), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade atendeu o big fone e foi direto para a berlinda. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Jade promete doar prêmio do 'BBB 22' a instituições de caridade TV Globo (Reprodução)

Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Jessi não participou, que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Scooby. Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que, na última, a bola na caixa “72h de proteção” valeria o dobro de pontos. No final, Gustavo deixou o paredão.

