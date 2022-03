‘BBB 22′: Jessi, Jade e Arthur estão em paredão pedido pela web

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Jessi, Gustavo, Jade Picon e Arthur Aguiar estão no sétimo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (06), durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

No programa ao vivo, o anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, mais conhecido como PA, o líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

A formação do paredão começou no sábado (05), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade Picon atendeu o big fone e foi direto para a berlinda do “BBB 22″. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur Aguiar, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Os votos da casa

Douglas Silva vota em Eliezer - Arthur Aguiar vota em Laís - Eliezer vota em Gustavo

Linn da Quebrada vota em Gustavo - Paulo André vota em Eliezer - Jessilane vota em Eliezer

Gustavo vota em Eliezer - Laís vota em Natália - Vinicius vota em Gustavo - Lucas vota em Eliezer

Eslovênia vota em Gustavo - Jade Picon vota em Gustavo - Natália vota em Gustavo

Ainda neste domingo (06), exceto Jessi, que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Pedro Scooby, Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que a última rodada, o participante que pegasse a bola na caixa “72h de proteção”, ela valeria o dobro de pontos. No final Gustavo deixou o paredão.

O Anjo da semana

Arthur Aguiar venceu a prova do anjo no sábado (05), mas optou por não dar o monstro para sua rival declarada no “BBB 22″, Jade Picon. Para passar pelo castigo, o ator escolher Laís, Lina e Eslovênia. A decisão fez com que alguns telespectadores não entendessem a estratégia do brother, que acabou sendo alvo de crítica nas redes sociais. No Twitter, o termo “Arthur arregão” ficou entre os assuntos mais comentados.

No monstro dessa semana, as participantes terão que fazer uma corrida de cavalinhos-de-pau quando o som tocar no gramado da casa. Além disso, cada uma das castigadas vai perder 300 estalecas e todas elas estão na xepa. Arthur explicou que pouparia Jade desta vez por não querer tirá-la do vip. Além disso, disse não ter a intenção de prejudicar quem já está na xepa.

A prova do anjo foi disputada em duplas. As composições foram definidas por sorteio. Douglas Silva pegou o card vermelho e ficou de fora. O jogador com o colete “Sem PicPay” deveria ir para a piscina e encontrar os cinco cubos com os perrengues. Já o jogador com o colete “Com PicPay” ficava ao lado dos celulares e deveria colocar o cubo no celular com a solução do perrengue correspondente. Depois de posicionar os cubos corretamente, quem fizesse em menor tempo ia para a final.

Com o tempo de 118 segundos, a dupla Arthur e Eliezer se classificou para a final. Na decisão, cada um jogou individualmente. O ator foi o mais rápido e encontrou os cinco cubos primeiro, vencendo a disputa desta tarde.

