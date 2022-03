‘BBB 22’: Eliezer pensa em terminar com Natália em breve

Depois que escapou do paredão e pedir para Nathália não votar nele, Eliezer pensa em terminar o relacionamento com Natália, dentro do “BBB 22″. Mas, se ele seguir os conselhos de suas aliadas do quarto lollipop, tudo pode mudar em apenas uma festa.

Ao contar para Laís e Eslovênia que não está mais querendo ficar com Nat, Eli acabou ouvindo aquilo que não queria. Laís orientou o designer a pensar antes de agir: “Eu acho que você tem que conversar com ela e deixar claro o que você realmente quer”.

Eliezer e Natália tem DR em festa no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Em seguida, ele concordou e comentou: “Vou lá conversar com ela e, tipo… Não vai dar mais, entendeu?”. Depois, Eslô resolveu ser direta e falou da mudança de comportamento do brother durante as festas: “Se você falar para ela que não quer mais, ficar bêbado e ficar com ela, você é um filho da p*ta”.

O debate sobre o romance de Eli e Nat continuou e Lais alertou o amigo de Vyni mais uma vez: “Cuidado com o que você vai falar porque, quando você bebe, talvez você vai agir de outra forma. E ela provoca”.

Eliezer do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já o aliado de Eliezer, que estava apenas ouvindo, comentou: “Por isso que eu fui dormir estressado com você. A gente falou aquele negócio todo de novo, repetiu, ela chegou ‘Me dá um beijo?’ e você deu”. Depois, Eli se defendeu: “Um estalinho”. Eslô finalizou o papo com mais outra dica: “Cuidado com que você vai falar com ela. Você fala que não, se garante”.

Pedro Scooby detona brother

Pedro Scooby, líder da semana, acabou perdendo a paciência referente a higiene dentro do “BBB 22″. Sem citar nomes, o surfista disse que um brother teria enxugado o suor nas toalhas da piscina durante uma festa. “Passa no sovaco, depois eu passo na cara”.

Pedro Scooby foi o segundo famoso confirmado no "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

Durante a conversa na banheira de hidromassagem, o famoso comentou ainda: “Vi uma pessoa aqui, no dia de festa, em que o suor escorreu, ela pegou uma toalha dessas da piscina e passou assim, limpando o suor. Deixou no mesmo lugar que estava. Surreal”.

O brother ainda diz que, se a situação não melhorar, preferirá separar a roupa de banho que irá utilizar no reality show: “Então eu acho que tem que fazer assim: quando chegar as toalhas da piscina, cada um pega uma. As próximas que vierem, vou fazer isso”.

