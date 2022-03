Maju Coutinho substitui Fátima Bernardes em programa da Globo

Maju Coutinho está ganhando cada vez mais espaço na Globo e, recentemente, a apresentadora do “Fantástico” ganhou um novo desafio na emissora carioca.

Maju vai apresentar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro no lugar de Fátima Bernardes, que seguirá apenas no “Encontro”.Mas, antes de entrar no ar, a jornalista vai visitar os barracões para conhecer os enredos que as 12 escolas da elite vão levar para a Avenida Marquês de Sapucaí.

No programa, a famosa vai estar acompanhada por Alex Escobar, que usou seu Instagram para dar boas vindas à nova parceira. “E agora vem a Maju. Com toda a luz que ela tem (…) Já deu pra sentir que vai ser especial. Vamos nos divertir muito, Maju! Vai ser demais. Sinta-se abraçada”, escreveu na publicação.

A notícia da saída de Fátima Bernardes da cobertura dos desfiles de Carnaval surgiu em 2021, quando a apresentadora do “Encontro” informou que “um ciclo foi encerrado”. Na época, a Globo encaminhou uma nota confirmando a notícia, mas não sabia quem entraria em seu lugar.

“Estamos aguardando a confirmação da realização do evento para divulgar as escalas de transmissão dos desfiles”, comunicou a emissora carioca.

Apesar da saída do Especial de Carnaval, Fátima Bernardes segue apresentando o “Encontro”. Já Chico Pinheiro, outro cotado no especial, mostrou que está totalmente envolvido com o Carnaval 2022.

Carnaval 2022

Aquecendo para a folia deste ano, a Globo lançou o “Seleção do Samba”, o programa apresentado por Luís Roberto, que mostrou o trabalho dentro das escolas de samba do Rio de Janeiro. Além de Luís Roberto, a atração contou com a participação de Milton Cunha.

