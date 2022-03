Filme da Netflix com estrela de ‘Game of Thrones’ tem visual que surpreende

“Contra o Gelo”, novo drama de sobrevivência da Netflix, está entre as principais produções assistidas na plataforma esta semana.

O filme foi criado por Nicolaj Coster-Waldau, o Jaime Lannister da série de TV “Game of Thrones”. Esse é um projeto de paixão do ator dinamarquês.

Além de escrever, Nicolaj também atua no longa, dando vida ao personagem principal, Ejnar Mikkelsen. A direção fica por conta de Peter Flinth, o mesmo de “Arn: O Cavaleiro Templário”.

No filme, Ejnar Mikkelsen é um escritor e explorador, que faz uma viagem à Groenlândia em 1909. A expedição acontece com a ajuda de seu amigo Iver Iversen, interpretado por Joe Cole (”Peaky Blinders”).

As filmagens de “Contra o Gelo” aconteceram durante o ano de 2020, em locações da Islândia e da própria Groenlândia, onde se desenvolve o roteiro do filme.

Durante as gravações, o ator Joe Cole compartilhou as impressionantes paisagens que ele e a equipe do filme passaram. Confira:

Estreias da Netflix em março

Além de “Contra o Gelo”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

