Em ata, Priscilla Alcântara é cotada para entrar no ‘Encontro’

Priscilla Alcântara não deve ficar apenas no “The Masked Singer Brasil”, onde atua como co-apresentadora. A ex-comandante do “Bom dia & Cia”, do SBT, pode assumir um posto no “Encontro”.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, a cantora tem sido bem avaliada dentro da Globo e pode ganhar um quadro no programa de Fátima Bernardes. Caso o projeto seja efetivado, ele deve estrear em maio, com a reformulação da atração.

Twitter - Priscilla Alcantara

Neste novo quadro, Priscilla Alcantara seria responsável por comandar as entrevistas com os convidados musicais do “Encontro”. No entanto, a cantora, que venceu a primeira temporada do “The Masked Singer Brasil”, tem contrato com a Globo até o fim do ano e ficará no ar como ajudante de Ivete Sangalo na atração até 17 de abril.

Priscilla Alcantara na Globo

Priscilla Alcantara, vencedora da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, da Globo, entrou no lugar de Camila de Lucas na co-apresentação do “The Masked Singer Brasil”.

Como fazia Camilla de Lucas, a famosa mostra tudo aquilo que acontece por trás das câmeras após as apresentações dos mascarados. “Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida”, contou Priscilla sobre o convite.

Unicórnio vence a 1ª temporada do The Masked Singer Brasil (Reprodução/Globo)

Além da vencedora do 1º “The Masked Singer Brasil”, a humorista Tatá Werneck também entrou para o time de jurados, que segue com Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. “Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou”, brincou Tatá.

Até o momento, Gretchen (Rosa), Dudu Nobre (Bebê), Letícia Colin (Motoqueira), Beto Barbosa (Boto) e Heloisa Périssé (Coxinha) foram os eliminados da 2ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, que é exibido aos domingos, por Ivete Sangalo.

