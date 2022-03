‘Deadpool’, ‘Kingsman’ e outros filmes inspirados em HQ disponíveis no Star Plus

Com o lançamento de “Batman”, a eterna rivalidade entre fãs de DC e Marvel volta à pauta. Quem gosta de filmes baseados em quadrinhos, geralmente sempre escolhe um lado nessa briga.

Mas o universo de produções inspiradas em HQs vai muito além do que está disponível no Disney Plus ou na HBO Max: a Netflix, o Amazon Prime Video e até mesmo o Star Plus - o outro serviço de streaming do grupo Disney - conta com uma variedade de produções do gênero, incluindo algumas fora do circuito Universo Compartilhado Marvel ou Universo Estendido DC.

Confira 7 filmes inspirados em quadrinhos disponíveis no Star Plus:

“Deadpool”

O primeiro da lista é um herói - que já se tornou clássico - da Marvel Comics, mas em uma produção da extinta Fox. O filme segue o ex-militar e mercenário Wade Wilson (Ryan Reynolds), diagnosticado com câncer em estado terminal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência científica. Ao se recuperar, ele adquire poderes e se torna o Deadpool, tudo isso com um humor bem característico.

“Kingsman: Serviço Secreto”

Do selo Icon - mesmo de “The Umbrella Academy” - o Star Plus tem duas produções. A primeira elas é “Kingsman”, que acompanha Eggsy (Taron Egerton), um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry (Colin Firth), que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência.

“Kick-Ass - Quebrando Tudo”

A segunda produção do selo Icon da Marvel Comics é “Kick-Ass”. O filme conta a história de Dave (Aaron Johnson), um adolescente viciado em quadrinhos cansado de apanhar ou ser ameaçado. Até o dia em que ele resolve virar o super-herói “Kick-Ass” e mudar esta rotina. Como? Nem ele sabia, mas ao defender fantasiado de herói (e apanhando mais ainda) um cara que levava uma surra, o vídeo com as imagens dele enfrentando os bandidos foi parar na internet e ele virou um fenômeno.

“Logan”

Talvez o X-Men mais famoso seja o Wolverine. Em seu último filme solo, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina.

“MIB - Homens de Preto”

Protagonizado por Will Smith e Tommy Lee Jones, os “homens de preto” são agentes de uma agência não-oficial do governo, responsáveis por monitorar todos os encontros com alienígenas na Terra. Ao investigar uma série de atividades extraterrestres, descobrem um terrorista intergaláctico cuja missão é assassinar dois embaixadores de galáxias opostas.

“Alita: Anjo de Combate”

Outro filme inspirado em um selo fora da “guerra” Marvel x DC. “Alita” é uma criação do japonês Yukito Kishiro, para a revista Business Jump. A ciborgue protagonista da história é encontrada por um cientista em um ferro-velho. Revitalizada, ela acorda sem memória e reconhecimento do mundo em que se encontra. Determinada a conhecer seu passado e explorar suas habilidades surpreendentes de luta, Alita se torna uma poderosa caçadora de recompensas, combatendo forças mortais.

“Hellboy”

O Star Plus tem a versão original de “Hellboy”, de 2004. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentam invocar forças ocultas e encontram um garoto com aparência de demônio e a mão direita feita de pedra. O garoto passa a ser chamado de Hellboy e é levado pelos Aliados. Sessenta anos depois, Hellboy agora luta pelo bem e é chamado quando um estranho fenômeno, possivelmente sobrenatural, acontece.

Leia mais: Com Sophie Charlotte, filme sobre vida de Gal Costa ganha primeiras imagens