Paolla Oliveira desabafa sobre cobrança para casamento e maternidade

Em meio a rumores de gravidez, a atriz Paolla Oliveira aproveitou a tarde desta sexta-feira (4) para desabafar em suas redes sociais sobre a cobrança que sofre para se casar e ter filhos.

“O que é família para você? Ou melhor, quem é sua família? Para mim, essa pergunta importa mais”, questionou a atriz, através de sua conta oficial no Twitter. “Quem está contigo, quem te ama, te acolhe, quem você ama é muito mais importante que um conceito pré-determinado”, defende.

Para ela, tudo não passa de uma forma de se entender o conceito de família. “Essa pergunta sempre volta... Quando você vai ter sua família? Como se o que eu sinto pelas pessoas ao meu redor não importasse. Como se eu só tivesse a partir do momento em que tivesse todas as formalidades de um casamento e filhos. Isso tudo é apenas UMA forma de SER e VER a família”, escreveu.

“Pois a minha é linda. Tive a sorte de nascer numa família gigante, confusa e maravilhosa. Sempre pude contar com meu pai e minha mãe que eu amo, meus irmãos, avós, sobrinha, tios e tias, mas também com a minha família que CONSTRUÍ com o passar dos anos”, fala orgulhosa.

Carnaval em família

No Carnaval, Paolla escolheu aproveitar ao lado de sua família. Na ocasião, aproveitou para celebrar o aniversário de Leonardo, um de seus três irmãos.

Ela compartilhou o momento no Instagram, em um clique raro com seus irmãos. O passeio rendeu bons cliques: Paolla aproveitou para postar uma provocação aos seus seguidores, pelo fim do feriado, usando uma peruca verde neon.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

